Akku-Monster aus China: Von so einem Smartphone können Samsung-Nutzer nur träumen

Honor enthüllt am 15. April ein neues Smartphone mit rekordverdächtiger Akku-Kapazität. Das Honor Power soll aber trotz robustem Design verhältnismäßig leicht sein – und kann mit seiner gewaltigen Energiereserve sogar andere Geräte mit Strom versorgen.

Honor Power: Rekordverdächtige Ausdauer trifft auf Outdoor-Qualitäten

Der chinesische Hersteller stattet sein neues Smartphone mit einem gigantischen 7.800-mAh-Akku aus. Diese Kapazität übertrifft alle aktuellen Flaggschiffe deutlich und verspricht tagelange Laufzeit. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S25 Ultra (Test) bietet gerade einmal einen 4.855-mAh-Akku und selbst der Akku OnePlus 13T soll lediglich 6.200 mAh an Kapazität bieten.

Mit derart großen Energiereserven lässt sich das Honor Power auch als mobile Powerbank nutzen und lädt dank 80-Watt-Schnelllade-Technologie in Rekordzeit wieder auf (Quelle: Gizmochina) – auch wenn 80 Watt schon längst nicht mehr das Lade-Maximum darstellen.

KI und Robustheit als neue Marschrichtung für Honor

Honor positioniert das Power-Smartphone als Startschuss einer neuen Produktstrategie. In Zusammenarbeit mit DeepSeek will der Hersteller verstärkt auf KI-Features setzen. Trotz der robusten Outdoor-Ausrichtung bleibt das Honor Power erstaunlich kompakt und orientiert sich eher an der Optik klassischer Smartphones, was die Zielgruppe erweitern dürfte.

Die zwei wohl wichtigsten Fragen sind jedoch noch offen: Ob das Power-Smartphone auch außerhalb Chinas erscheint, ist noch ungeklärt. Gleiches gilt für den angepeilten Verkaufspreis. Zumindest dieser sollte jedoch in wenigen Tagen bekannt gegeben werden. Die offizielle Präsentation des Honor Power findet am 15. April in China statt. Spätestens dann werden wir mehr über das schicke Outdoor-Smartphone von Honor erfahren.

