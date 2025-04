Samsung sortiert weiter aus: Die nächsten drei Smartphones fliegen raus

Samsung versorgt seine Smartphones zwar sehr lange mit Software-Updates, doch besonders ältere Modelle gelangen irgendwann an ihr Supportende. Damals gab es noch nicht so eine unfangreiche Update-Garantie wie heute. Deshalb gehen drei weitere Handys, die damals sehr beliebt waren, in den Ruhestand.

Samsung beendet Update-Support für drei Handys

Gerade erst haben wir darüber berichtet, dass die Galaxy-S20-Smartphones keine Software-Updates mehr erhalten. Nun trifft es auch die Mittelklasse. Die damals sehr beliebten Smartphones Galaxy A32, A52 5G und A72 erhalten nach vier Jahren keine neuen Sicherheitsupdates mehr. Zuletzt gab es Updates von Samsung auch nur noch unregelmäßig (Quelle: SamMobile).

Besonders diese Generation hat die A-Klasse von Samsung noch einmal ein großes Stück nach vorn gebracht. Ihr habt damals High-End-Features wie eine höhere Bildwiederholfrequenz, 5G, Stereo-Lautsprecher oder eine Schnellladefunktion zu einem bezahlbaren Preis bekommen. Was heute für viele als Standard gilt, war damals ein echter Tabubruch.

Es gibt immerhin eine kleine Ausnahme. Das normale Galaxy A52 und das Galaxy A52s Enterprise Edition werden noch Updates erhalten. Zumindest eines wird noch erwartet, bevor auch dort der Support final eingestellt wird.

Neue Samsung-Smartphones werden länger unterstützt

Wenn ihr eines der oben genannten Smartphones nutzt, solltet ihr euch spätestens jetzt Gedanken über die Anschaffung eines neuen Modells machen. Samsung hat die Update-Politik mittlerweile deutlich verbessert. Die Galaxy-S25-Smartphones erhalten sieben Jahre Software-Updates.

Wollt ihr bei einem A-Klasse-Smartphone bleiben, dann wären das Galaxy A36 oder Galaxy A56 eine gute Wahl. Dort erhaltet ihr sechs Jahre Software-Updates. Wollt ihr noch weniger ausgeben, dann könnte das Galaxy A16 eine gute Wahl sein. Auch dieses Handy versorgt Samsung für sechs Jahre. Dort müsst ihr euch also nicht so früh Gedanken über Ersatz machen.

Im Video zeigen wir euch die neue A-Klasse:

