Preisschock bei den Pixel-10-Handys: Google-Fans müssen stark sein

Google hat seine Pixel-Smartphones in den letzten Jahren immer teurer gemacht. Mit den Pixel-10-Modellen erwartet euch wohl eine weitere Preissteigerung – zumindest beim Top-Modell. Das nächste Falt-Handy könnte hingegen sogar spürbar günstiger werden.

Google könnte Preise bei den Pixel-10-Handys steigern

Die ersten durchgesickerten Preisinfos zur Pixel-10-Serie deuten auf signifikante Änderungen hin: Das Flaggschiff Pixel 10 Pro XL soll mit 1.200 US-Dollar in den US-Markt starten – eine Steigerung um 100 US-Dollar. In Deutschland lag der Preis des Pixel 9 Pro XL (Test) bei 1.199 Euro. Wenn die Preissteigerung ähnlich ausfällt, könnte es bei 1.299 Euro landen.

Das Pro-Modell des Pixel 10 soll voraussichtlich bei 1.000 US-Dollar bleiben. In Deutschland könnte der Preis des Pixel 10 Pro also wie beim Pixel 9 Pro bei den 1.099 Euro bleiben. Zum normalen Pixel 10 gibt es noch keine Informationen. Da lag der Preis in Deutschland bei 899 Euro.

Falt-Smartphone von Google könnte günstiger werden

Während die Pixel-10-Smartphones teilweise teurer werden sollen, soll zumindest das Pixel 10 Pro Fold günstiger in den Markt starten. Die Rede ist von 1.600 US-Dollar. In Deutschland ist das Pixel 9 Pro Fold für 1.899 Euro gestartet – etwas weniger wäre also durchaus zu begrüßen.

Die große Frage wird sein, ob es wirklich zu diesen Preisen kommt. Die aktuelle geopolitische Lage wirft jedoch alle Kalkulationen über den Haufen. Je nach Produktionsstandort drohen Zölle zwischen 26 und 54 Prozent – Tendenz steigend. Für Smartphones aus China könnten sich die Abgaben sogar verdoppeln. Diese Unsicherheit macht es selbst für Google schwierig, verlässliche Preise zu kommunizieren.

Wie es am Ende für Deutschland aussieht, ist auch noch nicht abzusehen. Alle Hersteller dürften in den kommenden Monaten Probleme mit der Preisgestaltung bekommen.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Pixel-Handys:

