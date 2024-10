7 Wochen mit dem Pixel 9 Pro XL: Google-Handy begeistert und enttäuscht zugleich

Google hat das Pixel 9 Pro XL in diesem Jahr zwei Monate früher auf den Markt gebracht. Käufer des Pixel 8 Pro wie mich enttäuscht das, denn das neue Modell ist einfach das viel bessere Handy. Dabei sind die Unterschiede gar nicht so groß. Doch genau die kleinen Verbesserungen machen es zu einem so viel besseren Android-Smartphone. Mein Fazit nach sieben Wochen in meinem Alltag – zuletzt dann auch mit Android 15.

Anzeige

Google Pixel 9 Pro XL im Test: Fazit GIGA-Wertung: 8,2 /10 Google liefert mit dem Pixel 9 Pro XL das bisher beste Android-Handy ab. Es besitzt ein hervorragendes Display, bietet eine sehr hohe Performance, eine wie immer starke Kamera und viele nützliche KI-Features. Das komplett neue Gehäusedesign hat mich absolut überzeugt. Auch wenn es Ähnlichkeiten zum iPhone besitzt, hat Google den Rahmen abgerundet, sodass das Handy viel angenehmer in der Hand liegt als ein Apple-Handy. Perfekt ist das Pixel 9 Pro XL aber nicht. Es bietet im Hinblick auf den Preis mit 128 GB sehr wenig Speicherplatz. Viele wirklich starke KI-Funktionen sind gar nicht nutzbar und auch das Satellitenmodem kann nicht verwendet werden – obwohl es verbaut ist und ihr es damit bezahlt habt. In extrem ungünstigen Situationen ist die Kamera teilweise auch nicht immer konsistent. Ich habe das Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro und Pixel 8 Pro über die gesamte Dauer bis zur neuen Generation genutzt und jede Entwicklungsstufe sehr genau mitbekommen. Das Pixel 9 Pro XL ist das bisher beste Android-Handy von Google. Die Unterschiede sind nicht so groß, dass sie Google nicht schon im Pixel 8 Pro hätte umsetzen können. Das enttäuscht mich als Besitzer des Vorgängers. Wenn ihr ein älteres Pixel-Handys wie das Pixel 6 Pro besitzt, dann lohnt sich der Umstieg. Bei neueren Modellen würde ich noch ein oder zwei Generationen abwarten. Generell würde ich aber warten, bis der Preis sinkt. Ab 1.199 Euro für das Pixel 9 Pro XL mit 128 GB sind in meinen Augen zu viel – auch wenn es sich um das meiner Meinung nach aktuell beste Android-Smartphone handelt. Google Pixel 9 Pro XL (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2024 13:07 Uhr Vorteile: Tolles Display

Hochwertiges Gehäuse

Hohe Performance

Solide Kamera

Lange Akkulaufzeit

Saubere Software

Sieben Jahre Software-Updates

Nützliche KI-Funktionen Nachteile: Hoher Preis

Einige KI-Funktionen fehlen (in Deutschland)

Kamera teilweise inkonsistent

Wenig Speicherplatz

Komplett neues Design

Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck Abonniere uns

auf YouTube

Google hat das Design der Pixel-Handys seit dem Pixel 6 Pro nur in kleinen Schritten weiterentwickelt. Es wurde immer gefälliger und hat mir beim Pixel 8 Pro bisher am besten gefallen. Mit dem Pixel 9 Pro XL wurde das alte Design komplett über Bord geworfen. Plötzlich hat Google die Optik des iPhones übernommen.

Anzeige

Der abgerundete Rahmen des Google Pixel 9 Pro XL schmiegt sich angenehm in die Hand. (© GIGA)

Ich war sehr skeptisch, immerhin fand ich die iPhones nie wirklich bequem zu halten. Als ich das Pixel 9 Pro XL ausgepackt und zum ersten Mal in der Hand gehalten habe, waren meine Bedenken komplett verflogen. Google hat zwar den Rahmen des iPhones übernommen, die Kanten aber abgerundet. Das Handy liegt trotz der Größe und des Gewichts sehr angenehm in der Hand.

Anzeige

Ich persönlich würde mir eine helle Version aussuchen, damit man die kleinen Schmutzpartikel nicht so sehr sieht – hier habe ich das Pixel 9 Pro XL ordentlich geputzt. (© GIGA)

Das Gehäuse fühlt sich hochwertig an und sieht in meinen Augen sehr gut aus.

Extrem helles Display

Selbst im direkten Sonnenlicht lässt sich das Display des Google Pixel 9 Pro XL ohne Probleme ablesen. (© GIGA)

Ein weiteres Highlight ist das Display. Dieses misst 6,8 Zoll und soll eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits erreichen. Ich kann zumindest bestätigen, dass der Bildschirm in direktem Sonnenlicht im Vergleich zu meinem Pixel 8 Pro erheblich heller ist. Dadurch lässt sich der Inhalt einfacher ablesen und ihr könnt im Sommer viel einfacher damit fotografieren, wenn euch die Sonne aufs Display scheint.

Anzeige

Weiterhin ist mir aufgefallen, dass sich die automatische Bildschirmhelligkeit sehr genau einstellt und zu meinem Nutzungsprofil passt. Ich muss ganz selten die Helligkeit manuell justieren, was beim Pixel 8 Pro (Test) öfter vorkommt.

Allgemein empfinde ich das noch stärker abgerundete Display und Gehäuse an den Ecken als sehr angenehm, weil das Handy bei der Einhandnutzung nicht drückt, wenn es auf dem Handballen liegt. Das kleinere Pixel 9 Pro dürfte da sogar noch besser sein.

Fingerabdrucksensor funktioniert

Einer der größten Nachteile aller vorherigen Pixel-Handys, die Google entwickelt hat, war der Fingerabdrucksensor. Trotz der hohen Preise hat sich Google für eine optische Lösung entschieden, die einfach nicht gut funktioniert hat. Zwar hat man mit Software-Updates nachgeholfen, doch wirklich zufriedenstellend war das alles nicht.

Anzeige

Google verbaut im Pixel 9 Pro XL endlich auch einen Fingerabdrucksensor, der per Ultraschall arbeitet. (© GIGA)

Beim Pixel 9 Pro XL setzt Google auf einen Fingerabdrucksensor mit Ultraschalltechnologie, wie ihn Samsung schon seit einigen Jahren verbaut. Dieser ist eine ganz andere Welt. Im Alltag wird das Handy dadurch nicht nur sicherer, sondern auch viel zuverlässiger und schneller entsperrt. Allein dafür würde ich schon eines der Pixel-9-Handys kaufen.

Satellitenmodem nicht nutzbar

In den USA können Besitzerinnen und Besitzer des Pixel 9 Pro XL auf ein Satellitenmodem zugreifen und Hilfe rufen, selbst wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Das geht in Deutschland nicht. Obwohl die Technologie verbaut ist, kann das Satellitenmodem hierzulande (aktuell) nicht verwendet werden. Das volle Potenzial ist also nicht nutzbar, obwohl man es eigentlich bezahlt. Gleiches gilt auch für KI-Funktionen – später mehr dazu.

Leistung ist endlich gut

© Dennis Falkowsky / GIGA

Beim Pixel 8 Pro habe ich mich noch darüber beschwert, dass die Leistung des Smartphones nicht immer optimal ist. Es gibt immer wieder Verzögerungen bei der Oberfläche und in den Apps. Und obwohl der Tensor G4 des Pixel 9 Pro XL im Vergleich zum Tensor G3 des Pixel 8 Pro nur etwas an Leistung zunimmt, reicht es aus, um ein komplett flüssig arbeitendes Handy zu erhalten.

Ich gehe davon aus, dass das nicht nur am Chip liegt, sondern dass Google die Software noch einmal optimiert hat. Deswegen hoffe ich, dass diese Verbesserungen auch noch auf dem Pixel 8 Pro landen.

Für mich ist das Pixel 9 Pro XL das bisher schnellste Android-Handy überhaupt. Google setzt hier neue Maßstäbe, an denen sich jeder ein Beispiel nehmen sollte.

Gespart hat Google am Speicher. In der Basisversion sind weiterhin nur 128 GB interner Speicher verbaut. Dazu gibt es immerhin 16 GB RAM. Bei einem Preis von 1.199 Euro ist das einfach zu wenig. 256 GB müssten es schon sein.

Android 15 kam später

Android 15 kam spät, funktioniert auf dem Google Pixel 9 Pro XL aber gut. (© GIGA)

Eine richtig große Enttäuschung war das Betriebssystem, denn zum ersten Mal überhaupt hat Google ein neues Pixel-Handy auf den Markt gebracht, das keine neue Android-Version mitbrachte. Das Pixel 9 Pro XL wird mit Android 14 statt Android 15 ausgeliefert. Das liegt einfach daran, dass Android 15 noch nicht fertig war, weil Google die Handys zwei Monate früher auf den Markt gebracht hat als im vergangenen Jahr.

Das hat den Nachteil, dass es wohl ein Android-Update weniger gibt. Denn wie schon das Pixel 8 Pro erhält das Pixel 9 Pro XL sieben Jahre Software-Updates und neue Android-Versionen. Da Android 15 später erschienen ist und der Zeitplan in Zukunft so bleibt, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht doch nur sechs neue Android-Versionen gibt – statt den erwarteten sieben.

Da muss die Zeit am Ende zeigen, ob es wirklich so kommt. Vielleicht erscheint Android 16 früher, damit es auf dem Pixel 10 installiert werden kann und dann wäre die Welt wieder in Ordnung – sollte Google den Zeitplan in den nächsten Jahren nicht wieder ändern.

Am 15. Oktober 2024 hat Google Android 15 veröffentlicht und ich habe die neue Version direkt installiert. Wirklich große Unterschiede habe ich nicht festgestellt, was die Grundfunktionen des Smartphones betrifft. Ich hatte nur das Gefühl, dass meine Spracheingaben für Gemini etwas schneller aufgefasst werden. Bei Android 14 ging das erste Wort manchmal verloren. Die Leistung ist auch hier sehr hoch und es gibt keinen Grund zu klagen.

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Kamera ist auf einem sehr hohen Level

Die Kamera des Google Pixel 9 Pro arbeitet auf einem sehr hohen Niveau. (© GIGA)

Die Pixel-Kameras waren schon immer sehr gut, weil Google die Software perfekt auf die Hardware anpasst. Die Bilder und Videos im alltäglichen Leben werden also sehr gut. Ich habe aber weiterhin kleinere Schwachstellen entdeckt. Wenn ich beispielsweise mit höherem Zoom filme, dann ist das Bild nicht stabil und zittert leicht. Das können andere Hersteller besser. Auch kommt es bei hoher Helligkeit und Spiegelungen manchmal zu einem komischen Effekt, bei dem das ganze Bild komisch leuchtet.

Ein Negativbeispiel eines Fotos mit dem Google Pixel 9 Pro XL mit starkem Zoom, ungünstigem Licht und aus dem Fenster fotografiert (© GIGA)

Das sind aber wirklich nur Extrembeispiele, die nur ganz selten vorkommen.

Richtig gut finde ich den Zoom, der bei gutem Wetter und Licht ein stabiles Ergebnis erzeugt. Hier ein Vergleich zwischen dem Weitwinkel und maximalem Zoom:

Hauptkamera des Pixel 9 Pro XL ohne Zoom. (© GIGA) Maximaler Zoom mit dem Pixel 9 Pro XL. (© GIGA)

Im normalen Alltag, auf meinen Radtouren und Ähnlichem liefert die Kamera sehr gute Aufnahmen. Nachfolgend einige Beispiele:

© GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA © GIGA

Nicht alle KI-Funktionen verfügbar

Wenn ihr euch die Präsentation der neuen Pixel-9-Handys angeschaut habt, dann habt ihr die vielen neuen KI-Funktionen sicher begeistert wahrgenommen. Das Problem ist leider, dass die richtig guten Features gar nicht in Deutschland genutzt werden können. Das Google-Handy ist zwar aktuell das beste KI-Handy auf dem Markt – aber nur für die USA. Dort kann das Potenzial von Gemini Pro, das ihr ein Jahr kostenlos bekommt, voll ausgeschöpft werden.

Alle nutzbaren und integrierten KI-Funktionen arbeiten dafür sehr zuverlässig. Ihr könnt wie bei den Vorgängern Bilder stark überarbeiten, Inhalte verschieben oder löschen und vieles mehr. Mit der Zeit kommen auch immer weitere neue Funktionen hinzu.

Akkulaufzeit und Ladezeit verbessert

Das Google Pixel 9 Pro XL lässt sich spürbar schneller aufladen. (© Dennis Falkowsky / GIGA)

Im Pixel 9 Pro XL ist ein 5.060-mAh-Akku verbaut, der sich mit maximal 45 Watt aufladen lässt. Ich kam in meinem Alltag immer über einen Tag und hatte noch einen Puffer übrig. Besonders gut gefallen hat mir, dass der Akku im Bereich bis 80 Prozent jetzt viel schneller lädt. Maximal 45 Watt sind zwar immer noch nicht die Welt, aber das Nachladen funktioniert spürbar besser. Die volle Ladung, also von 0 auf 100 Prozent, ist nur fünf Minuten schneller als beim Vorgänger. Das dauert weiterhin lange 75 Minuten. Hier könnte Google zukünftig weiterhin nachlegen.

Fehlen mir ein paar Prozent, dann hänge ich das Google-Handy kurz an die Steckdose und der Akku ist deutlich schneller voll als beim Pixel 8 Pro. Das Pixel 9 Pro XL wird beim Laden zudem nicht mehr so warm und lässt sich normal bedienen. Beim Vorgänger haben die Wischbewegungen teilweise nicht mehr richtig funktioniert und das Smartphone wurde spürbar wärmer.

Kabellos lässt sich das Handy auch aufladen, das funktioniert aber deutlich langsamer. Ich nutze die Funktion nur am Schreibtisch, wenn ich weiß, dass das Handy dort in Ruhe in der Ladestation stehen kann und ich es erst einmal nicht brauche.

MagSafe einfach nachrüsten

MagSafe lässt sich mit einer Hülle beim Pixel 9 Pro XL einfach nachrüsten. (© GIGA)

MagSafe gibt es eigentlich nur von Apple und bei den iPhones. Beim Pixel 9 Pro XL kann die Funktion über eine Hülle ganz einfach nachgerüstet werden. Das klappt nicht bei jedem Modell, hier aber schon. Also habe ich mir bei Amazon eine MagSafe-Hülle (bei Amazon anschauen), einen MagSafe-Lader für den Schreibtisch (bei Amazon anschauen) und eine MagSafe-Powerbank von Anker mit 10.000 mAh (bei Amazon anschauen) besorgt. Letztere hat uns Anker freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Die MagSafe-Hülle und die Powerbank von Anker arbeiten richtig gut zusammen. (© GIGA)

MagSafe am Pixel 9 Pro XL funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich war selbst überrascht, wie gut und nützlich MagSafe im Alltag ist. Ich muss nicht aufpassen, ob das Handy richtig in der kabellosen Ladestation steht und darauf achten, dass der USB-Anschluss an der Powerbank anständig sitzt. Der Kabelsalat ist weg und ich liebe es.

Der einzige Nachteil ist, dass MagSafe sehr langsam lädt. Wenn ich also zwischendurch laden muss, nutze ich weiterhin das Kabel. Arbeite ich am Schreibtisch, steht das Handy in der Station. Schade, dass die Magneten nicht direkt im Gerät integriert sind. Aber eine Hülle brauche ich eh und ich war ganz froh, dass sämtliches MagSafe-Zubehör funktioniert.

Wertung im Detail