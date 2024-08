Google Pixel 9 Pro (XL): Deutsche Käufer haben das Nachsehen

Google hat mit dem Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL zwei wirklich starke High-End-Smartphones vorgestellt, die optisch, technisch und bei der Software ordentlich aufgerüstet wurden. In Deutschland wird das volle Potenzial der neuen Google-Handys aber nicht ausgeschöpft. Wichtige Funktionen können hier nämlich gar nicht genutzt werden.

Pixel 9 Pro (XL) ohne Satelliten-Funktion in Deutschland

In Deutschland können Besitzer des Pixel 9 Pro nicht auf eine der wichtigsten Funktionen zugreifen. (© Google)

Wenn ihr euch die Präsentation der Pixel-9-Smartphones von Google angeschaut habt, dann habt ihr sicher gesehen, dass die Pro-Modelle eigentlich eine SOS-Funktion unterstützen, die per Satellit funktioniert. Genau wie bei vielen iPhones könnt ihr im Notfall eine Nachricht und den Standort auch dann noch verschicken, wenn ihr keinen Zugriff auf das Mobilfunknetz habt. Auf der US-Produktseite ist die SOS-Funktion zu finden:

Das Google Pixel 9 Pro (XL) kann im Notfall mit Satelliten kommunizieren – zumindest in den USA. (© Google)

Das hat auch einen Grund, wie ich auf Nachfrage erfahren habe. Die SOS-Funktion per Satellit ist nur in den USA verfügbar. In Deutschland könnt ihr diese Funktion bisher nicht nutzen. Damit bleibt das iPhone weiterhin das einzige Smartphone, das in Deutschland über eine SOS-Funktion per Satellit verfügt. Ob Google die Funktion irgendwann freischaltet, ist aktuell nicht bekannt.

Google Pixel 9 fehlen weitere Funktionen

Während der Präsentation der Pixel-9-Handys hat Google einige spannende KI-Features vorgestellt. Doch auch da gibt es Unterschiede bei der Verfügbarkeit. Folgende Funktionen werdet ihr in Deutschland vorerst nicht nutzen können (Quelle: Golem):

Pixel Studio: Mit dem Bildgenerator können Nutzerinnen und Nutzer Bilder erzeugen. Das gilt zumindest für die USA. In Deutschland ist die Funktion nicht verfügbar.

Mit dem Bildgenerator können Nutzerinnen und Nutzer Bilder erzeugen. Das gilt zumindest für die USA. In Deutschland ist die Funktion nicht verfügbar. Screenshots: Eigentlich kann das Pixel 9 dabei helfen, euch an gewisse Sachen zu erinnern, indem eure Screenshots analysiert werden. Das geht hierzulande auch nicht.

Eigentlich kann das Pixel 9 dabei helfen, euch an gewisse Sachen zu erinnern, indem eure Screenshots analysiert werden. Das geht hierzulande auch nicht. Call Notes: Das Pixel 9 kann zudem Anrufe per KI zusammenfassen. Und obwohl die Gesprächsteilnehmer bei der Nutzung der Funktion gewarnt werden, wird die Funktion nicht für deutsche Besitzer verfügbar sein.

Das sind meiner Meinung nach ganz schön viele Dinge, die dem Pixel 9, 9 Pro und 9 Pro XL in Deutschland fehlen. Dabei ist der Preis im Vergleich zu den Vorgängern deutlich gestiegen.