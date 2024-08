Dank neuer Smartphones: Huawei feiert großen Erfolg

Huawei steht zwar seit 2019 unter einem US-Bann und kann so auf bestimmte Technologien nicht mehr zugreifen, doch das hat am Ende nur zu noch mehr Unabhängigkeit geführt. Das chinesische Unternehmen entwickelt sich wieder in eine sehr positive Richtung, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Huawei verkauft immer mehr Smartphones

Der US-Bann hat Huawei vor einigen Jahren hart getroffen. Das chinesische Unternehmen war kurzzeitig der größte Smartphone-Hersteller der Welt, wurde dadurch aber massiv ausgebremst. Huawei konnte keine Kirin-Chips mehr bauen und hatte keinen Zugriff auf ein 5G-Modem. Seit gut einem Jahr ist das alles Geschichte. Huawei-Handys besitzen technisch keine Nachteile mehr und so steigen die Verkaufszahlen rasant (Quelle: HuaweiCentral).



Dank der neuen Pura-70-Smartphones mit der starken Kamera, dem Kirin-Prozessor und chinesischen 5G-Modem konnte Huawei seine Verkaufszahlen im 2. Quartal 2024 weltweit um 49 Prozent steigern. In China ist das Wachstum besonders groß, denn dort erleben Huawei-Handys wieder einen großen Hype. International hat es Huawei schwerer, weil weiterhin keine Google-Dienste unterstützt werden.

Falt-Handys von Huawei dominieren in China

Besonders gut verkaufen sich auch die Falt-Handys von Huawei. Im 1. Quartal 2024 ist Samsungs Marktanteil um 42 Prozent eingebrochen, während Huawei um 257 Prozent zugelegt hat. Dort ist das Unternehmen unangefochten auf dem ersten Platz zu finden.



Gerade erst wurde das Huawei Nova Flip vorgestellt. Ein relativ günstiges Falt-Handy, das sich in China wie geschnitten Brot verkauft. Die Verkaufszahlen dürften also noch einmal deutlich steigen.

Huawei Nova Flip vorgestellt

Huawei bietet auch wieder Handys in Deutschland an. Doch diese sind ohne Google-Dienste ausgestattet. Ihr könnt also nicht einfach so den Play Store nutzen und auf jede App zugreifen. Entsprechend schwer hat es Huawei hierzulande.