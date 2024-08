Samsung in Not: Neues Huawei-Handy verkauft sich wie geschnitten Brot

Für Huawei lief es auf dem Falt-Handy-Markt bereits sehr gut. Das chinesische Unternehmen hat zumindest auf dem Heimatmarkt die Konkurrenz gnadenlos abgehängt. Das neue und bezahlbare Nova Flip dürfte den Effekt noch verstärken. Laut ersten Zahlen verkauft sich das Handy viel besser als die bisherigen Falt-Handys.

Huawei Nova Flip erobert China

Huawei erobert den Falt-Handy-Markt mit dem Nova Flip. (© Huawei)

Huawei bietet in China bereits starke Falt-Handys an. Damit hat es das Unternehmen an die Spitze des dortigen Marktes geschafft, während Samsung massiv abgestürzt ist. Das dürfte sich im kommenden Quartal noch einmal verstärken. Samsung hat zwar auch neue Falt-Handys vorgestellt, doch Huawei ist mit dem Nova Flip wohl ein echter Erfolg gelungen. Das bezahlbare Falt-Handy verkaufte sich in den ersten drei Tagen 85 Prozent besser als das Pocket S (Quelle: HuaweiCentral).



Das Huawei Nova Flip ist dabei nicht nur relativ günstig mit einem Preis von umgerechnet weit unter 700 Euro, sondern hat auch technisch einiges zu bieten. Aktuelle Hardware und ein großer Akku, der zudem schnell aufgeladen werden kann, spielen in diesem Handy ihre Stärken aus. Es hat zwar an der Außenseite nur ein relativ kleines Display, dafür tritt es deutlich farbenfroher auf und spricht so vermutlich eine jüngere Zielgruppe an. Da der Preis nicht zu hoch ist, lassen sich die guten Verkaufszahlen erklären.

Kommt das Huawei Nova Flip nach Deutschland?

Trotz US-Bann und Einschränkungen bei der Software verkauft Huawei seine Smartphones wieder in Deutschland. Das neue Pura 70 Ultra könnt ihr genau so kaufen wie verschiedene Nova-Smartphones, die zu deutlich günstigeren Preisen angeboten werden. Ob das Nova Flip hierzulande angeboten wird, steht aktuell aber in den Sternen. Die Chancen für einen großen Erfolg in Deutschland sind durch die Einschränkungen bei der Software sehr niedrig. Gäbe es diese nicht, könnte Huawei sicher auch hierzulande große Erfolge feiern.