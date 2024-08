Huawei macht mit neuem Handy, was sich viele von Samsung wünschen

Huawei steht zwar eigentlich unter einem US-Bann, doch wirklich zu spüren ist das nicht mehr. Das chinesische Unternehmen veröffentlicht neue Smartphones ohne Einschränkungen und macht sowohl Samsung als auch Apple das Leben schwer. Mit dem Nova Flip stellt Huawei bald ein Smartphone vor, das sich viele Fans von Samsung wünschen. Oben könnt ihr euch das erste Teaser-Video dazu anschauen.

Huawei Nova Flip wird bezahlbares Falt-Handy

Faltbare Smartphones gibt es mittlerweile viele auf dem Markt. Große Hersteller wie Samsung, Xiaomi, Google und andere Unternehmen konzentrieren sich dabei in erster Linie auf den Premium-Markt. Preise von 2.000 Euro sind da keine Seltenheit. Es gibt zwar auch Klapp-Handys, doch die kosten mit weit über 1.000 Euro kaum weniger – zumal ihr dort technische Einschränkungen in Kauf nehmen müsst. Huawei will mit dem Nova Flip einen anderen Weg einschlagen.

Die Nova-Serie von Huawei ist in der Oberklasse angesiedelt und deutlich günstiger als die High-End-Smartphones. Es ist also kein riesiges Display an der Außenseite verbaut. Trotzdem ist das Smartphone mit der Dual-Kamera und dem sehr dünnen Gehäuse sehr gefällig.

Laut einer Quelle aus China soll das Handy mit einem 6,94-Zoll-Display ausgestattet sein. Das Außendisplay soll 2,14 Zoll messen. Es kommt ein Kirin-8-Chip zum Einsatz, dem bis zu 12 GB RAM und 1 TB interner Speicher zur Verfügung stehen. Dazu gibt es eine 50-MP-Hauptkamera und 32-MP-Selfie-Kamera. Der Akku misst 4.400 mAh und lässt sich mit 66 Watt schnell aufladen. Und das bei einem 6,88 mm dünnen Gehäuse. Samsung kann wie üblich beim Akku nicht einmal mit seinem Top-Handy mithalten.

Huawei zeigt das Nova Flip bereits vor der offiziellen Vorstellung am 5. August 2024. (Bildquelle: Huawei)

Huawei Nova Flip: Präsentation steht bevor

Die Präsentation des Huawei Nova Flip wird am 5. August 2024 stattfinden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Informationen alle stimmen. Huawei hat die Geheimhaltung bei diesem Handy aber nicht so streng genommen. Das Design wurde bereits in den sozialen Netzwerken und in Videos geteilt. Zunächst dürfte das Falt-Handy nur für China gedacht sein. Dort könnte es den Markt mit einem attraktiven Preis und Design erobern. Ob das Falt-Handy den Weg nach Europa findet, bleibt offen.

