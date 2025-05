Huawei hat es tatsächlich geschafft: Neues Luxusprodukt verkauft sich viel besser als erwartet

Huawei hat es wieder einmal geschafft. Das chinesische Unternehmen ist der Konkurrenz technologisch nicht nur wieder weit voraus, sondern hat mit seinen teuren und extravaganten Produkten auch Erfolg. Die ersten HamonyOS-PCs erfreuen sich großer Beliebtheit – darunter besonders das Falt-Notebook MateBook Fold, das ein kleines Vermögen kostet.

Huawei feiert großen Erfolg mit HarmonyOS-PCs

Huawei hat kürzlich seine ersten Laptops mit HarmonyOS PC offiziell vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Windows-Alternative, die perfekt an die Hardware von Huawei angepasst ist. Das kommt in China sehr gut an. Das chinesische Unternehmen kann sich über 170.000 Vorbestellungen innerhalb der ersten Woche freuen.

Den Großteil der Vorbestellungen sollen dabei auf das Huawei MateBook Fold zurückfallen. Das faltbare Notebook mit dem durchgängigen Display soll über 125.000 Mal vorbestellt worden sein. Bei einem Einstiegspreis von umgerechnet etwa 3.000 Euro ist das eine echte Überraschung und ein riesiger Erfolg für Huawei. Die Fans wollen von dem Unternehmen Innovationen sehen und kaufen diese dann auch.

Neben dem MateBook Fold hat Huawei mit dem MateBook Pro auch ein normales Laptop mit HarmonyOS PC an den Start gebracht. Auf dieses sind die restlichen Vorbestellungen zurückzuführen. Das faltbare Gerät ist aber deutlich beliebter, trotz des viel höheren Preises. Hier hat Huawei wie schon beim Mate XT einen Nerv getroffen.

Huawei wird immer unabhängiger

Der Erfolg der Vorbestellungen zeigt, dass Huaweis Strategie der technologischen Eigenständigkeit aufgeht. Das Unternehmen positioniert sich damit nicht nur als Alternative zu westlichen Technologieanbietern, sondern als Innovationstreiber im wichtigen chinesischen Heimatmarkt. Experten sehen in diesem Schritt einen wichtigen Meilenstein für Huaweis Ambitionen, ein vollständig unabhängiges Tech-Ökosystem aufzubauen (Quelle: HuaweiCentral).

Im Video könnt ihr euch das Huawei MateBook Fold anschauen:

