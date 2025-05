Neuer Windows-Konkurrent ist da: Das kann Huaweis PC-Betriebssystem

Huawei hat ein eigenes Betriebssystem für PCs präsentiert. Die neue Windows-Alternative HarmonyOS PC verspricht nicht nur mehr Übersicht und Leistung, sondern auch eine tiefere Integration in das eigene Ökosystem.

Huawei: HarmonyOS jetzt auch für PCs

Der chinesische Hersteller Huawei hat HarmonyOS auf eine neue Plattform portiert. Neben Smartphones, Tablets und Fernsehern soll das eigene Betriebssystem auch auf Computern laufen. Der offizielle Start erfolgte auf einem eigenen Event, auf dem das Unternehmen eine moderne Benutzeroberfläche präsentierte, die Windows optisch und funktional herausfordern soll.

Im Inneren setzt HarmonyOS PC auf eine eigene Kernel-Architektur und einen eigens entwickelten Grafik-Stack (Ark Engine) sowie die neue Sicherheitsstruktur StarShield. Letztere schützt sensible Daten, ermöglicht das Auffinden verloren gegangener Geräte und kann bei Bedarf Daten aus der Ferne löschen.

Hinzu kommen rund 150 exklusive Desktop-Apps und über 2.000 systemübergreifende Apps, die bereits optimiert zur Verfügung stehen. Hier hat Huawei sichtbare Vorarbeit geleistet. Windows-Anwendungen sollen sich in Zukunft auch ausführen lassen.

Mit einem App-Dock am unteren Bildschirmrand bietet HarmonyOS PC einen eher minimalistischen Look. Die Widgets auf der rechten Seite lassen sich wohl einfach abschalten.

Beim Funktionsumfang geht Huawei gezielt in Richtung Produktivität: Ein Sprachassistent übernimmt komplexe Aufgaben, der Dateiaustausch über Gerätegrenzen hinweg funktioniert per Drag-and-Drop und Widgets für Kalender, Wetter oder Musik lassen sich individuell anpassen (Quelle: Huawei Central).

HarmonyOS PC noch kein Windows-Ersatz

HarmonyOS PC ist in der jetzt vorgestellten Version noch kein vollwertiger Ersatz für Windows, aber dennoch mehr als ein Experiment. Langfristig will man ein eigenständiges Betriebssystem für den PC-Markt etablieren, mit klarem Fokus auf einfache Bedienung, schnelle Reaktionszeiten und starke Integration in die eigene Hardware-Welt. Ob und wann HarmonyOS über China hinaus eine Rolle spielen kann, bleibt für westliche Nutzer abzuwarten.

