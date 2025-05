Xiaomis bestes Smartphone wird aktuell schon viel günstiger verkauft

Wenn ihr euch das Beste vom Besten von Xiaomi gönnen wollt, dann müsst ihr zum 15 Ultra greifen. Zum Marktstart hat das Handy stolze 1.499 Euro gekostet. Doch davon ist heute nichts mehr übrig. Das Xiaomi 15 Ultra hat bereits einen anständigen Preisverfall erlebt und ist günstiger zu haben.

Xiaomi 15 Ultra im Preisverfall

Das Xiaomi 15 Ultra wurde Anfang März 2025 zu einem Preis von 1.500 Euro vorgestellt und auf den Markt gebracht. Damit liegt es preislich etwa auf einem Level mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra und ist das beste Smartphone des chinesischen Unternehmens. Mittlerweile ist das Handy schon viel günstiger zu haben. Selbst Amazon hat den Preis deutlich gesenkt (bei Amazon anschauen).

Xiaomi 15 Ultra Premium-Smartphone mit Snapdragon 8 Elite, Quad-Kamera, 4,3× Periskop-Zoom Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.05.2025 17:28 Uhr

Vor- und Nachteile des Xiaomi 15 Ultra:

Das Xiaomi 15 Ultra bildet die Speerspitze des Smartphone-Portfolios des chinesischen Herstellers. Durch die riesige Kamera und das extravagante Design werdet ihr damit auffallen.

Ihr bekommt mit dem Xiaomi 15 Ultra die bisher beste Ausstattung des chinesischen Unternehmens und macht in so gut wie keinem Punkt Kompromisse.

Im Vergleich zur chinesischen Version fällt der Akku etwas kleiner aus, ist aber immer noch größer als beim Samsung Galaxy S25 Ultra.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi 15 Ultra?

Im Grunde genommen für alle, die das beste Xiaomi-Handy haben wollen und der Preis egal ist. Ihr bekommt dafür ein großes 6,73-Zoll-Display mit hoher Auflösung, das bis zu 3.200 Nits hell wird und mit bis zu 120 Hz arbeitet. Angetrieben wird das Smartphone vom aktuell schnellsten Snapdragon 8 Elite, dem satte 16 GB RAM und 512 GB interner Speicher zur Seite stehen.

Das Highlight des Xiaomi 15 Ultra ist ohne Zweifel das Quad-Kamera-System von Leica mit dem 1-Zoll-Hauptsensor, der mit 200 MP auflöst. Der Akku misst in der europäischen Version 5.410 mAh und lässt sich mit 90 Watt aufladen. Bei anderen Xiaomi-Handys gibt es mehr – besonders in China. Doch das ist immer noch sehr viel für so ein Smartphone. Oben im Video gehen wir auf alle weiteren Details des Handys ein – insbesondere aber die Kamera.

