Samsung legt Frühstart hin: Android 16 für erste Smartphones bereits jetzt erhältlich

Samsung hat sich mit dem Update auf Android 15 und One UI 7 sehr viel Zeit gelassen und viele Fans enttäuscht. Das soll mit Android 16 und One UI 8 nicht noch einmal passieren. Samsung hat nämlich jetzt schon überraschend den Beta-Test der neuen Version für ausgewählte Smartphones gestartet.

Samsung startet Beta-Test von Android 16 und One UI 8

Samsung läutet die nächste Softwaregeneration ein und rollt die Beta-Version von One UI 8 für die Galaxy-S25-Serie aus. Den Anfang machen ausgewählte Länder, wo Besitzerinnen und Besitzer der aktuellen Flaggschiff-Smartphones ab sofort das auf Android 16 basierende Update testen können. Die Installation erfolgt über die Samsung-Members-App – auch in Deutschland, wie Samsung offiziell bestätigt hat (Quelle: Samsung).

Das Update steht für (fast) alle Modelle der Galaxy-S25-Familie zur Verfügung – vom Basis-Modell über das Plus bis zum Ultra. Nur das brandneue Galaxy S25 Edge geht aktuell noch leer aus. Die Beta-Version ermöglicht es euch, die neue Benutzeroberfläche auf Herz und Nieren zu testen und Feedback zu geben. Samsung setzt damit seine Tradition fort, wichtige Software-Updates zunächst in seinem Heimatmarkt zu erproben.

Die finale Version von One UI 8 auf Basis von Android 16 soll laut Samsung im Sommer erfolgen. Die Wartezeit nach dem finalen Release durch Google soll also viel kürzer ausfallen als bei Android 15.

Android 16 und One UI 8: Evolution statt Revolution

Samsung hat beim Update auf Android 15 und One UI 7 viele Neuerungen integriert, die eine Software-Basis für die kommenden Jahre schaffen. Mit Android 16 und One UI 8 folgt eher ein kleineres Upgrade mit Verbesserungen an der Oberfläche, Apps und beliebten Features. Auch neue KI-Funktionen sollen integriert werden. Der nächste größere Schritt wird One UI 8.5 mit den Galaxy-S26-Smartphones im kommenden Jahr. Sobald weitere Details bekannt sind, werden wir euch informieren.