Samsung erleichtert seinen Smartphones den Zugang zu Android 16

Samsung läutet eine neue Ära für seine Beta-Tests von neuen Android-Versionen ein. Der koreanische Technik-Gigant modernisiert den Zugang zu seinem Betriebssystem-Testprogramm und reduziert den Anmeldeprozess auf nur noch zwei Schritte. Die Neuerungen kommen pünktlich zum Start der mit Spannung erwarteten One-UI-8-Beta-Phase – und könnten das Update-Tempo deutlich beschleunigen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung erleichtert Zugang zu Beta-Tests

In Samsungs Members-App wartet bereits ein neuer Beta-Bereich auf experimentierfreudige Nutzer. Ein auffälliges Banner signalisiert künftig aktive Beta-Tests. Die Anmeldung erfolgt in zwei simplen Schritten: Registrierung und direkte Teilnahme am Test. Besonders praktisch: Ihr könnt das Programm flexibel verlassen und bei Bedarf wieder einsteigen. Damit wird der Test von neuen Android-Versionen auf eurem Samsung-Smartphone ähnlich einfach wie bei Google und den Pixel-Geräten.

Anzeige

Während die Entwicklung von Android 15 wirklich lange gedauert hat, legt Samsung bei der Entwicklung seiner Android-Oberfläche One UI 8 ein höheres Tempo vor. Die Verteilung von One UI 7 läuft zwar noch bis Juli, doch bald steht die nächste Version vor der Tür. Insider rechnen mit einem Beta-Start für die Galaxy-S25-Serie schon Ende Mai. Die neue Version verspricht vor allem Verbesserungen bei Performance und Reaktionsgeschwindigkeit. Auch Googles neue Live-Update-Funktion aus Android 16 soll ihren Weg auf Samsung-Geräte finden.

Samsung scheint aus vergangenen Verzögerungen gelernt zu haben. Während das Update auf One UI 7 erst ein halbes Jahr nach Googles Android-15-Release erschien, deutet vieles auf einen schnelleren Start von One UI 8 auf Basis von Android 16 hin. Google plant die stabile Version von Android 16 für Juni – und Samsung will im Sommer schnell folgen (Quelle: heise).

Beta-Software nicht leichtfertig installieren

Auch wenn Samsung den Zugang zu Beta-Tests erleichtert, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr teilnehmen wollt. In Testversionen kann es zu Problemen kommen, die euer Smartphone außer Gefecht setzen. Überlegt euch also gut, ob ihr dieses Risiko mit eurem normalen Smartphone eingehen wollt, auf das ihr im Alltag angewiesen seid.