Samsung bekommt es nicht hin: Neues Smartphone hat jetzt schon verloren

Samsung wird schon in Kürze neue Falt-Smartphones vorstellen. Zumindest in einem davon soll ein Exynos-Chip zum Einsatz kommen, der schon in den Galaxy-S25-Geräten verbaut sein sollte. Jetzt sind erste Leistungsdaten durchgesickert. Die haben es wirklich in sich – und das nicht im positiven Sinne.

Samsungs Exynos-Chip fehlt es massiv an Leistung

Der mit Spannung erwartete Samsung Exynos 2500 zeigt in ersten Leistungstests überraschend schwache Werte. Der neue 3-nm-Chip, der im kommenden Galaxy Z Flip 7 zum Einsatz kommen soll, erreicht deutlich niedrigere Leistungswerte als vergleichbare Chips von Apple, MediaTek und Qualcomm. Selbst der Erstlings-Chip von Xiaomi übertrifft Samsungs neueste Entwicklung.

Der Exynos 2500 kommt mit einer 10-Kern-Architektur und erreicht im Geekbench-6-Test 2.012 Punkte im Single-Core- und 7.563 Punkte im Multi-Core-Test. Damit liegt er nur knapp über dem letztjährigen Snapdragon 8 Gen 3. Besonders auffällig: Der Hauptprozessorkern taktet mit 3,3 GHz deutlich niedriger als die Konkurrenz, die Taktraten von bis zu 4 GHz erreicht (Quelle: SamMobile).

Zum Vergleich: Der Snapdragon 8 Elite, der in den Galaxy-S25-Smartphones verbaut ist, kommt auf etwa 3.000 Punkte im Single-Core- und etwa 10.000 Punkte im Multi-Core-Test. Die Leistung des Samsung-Chips liegt also etwa 25 Prozent niedriger als bei der Konkurrenz. Selbst der erste Chip von Xiaomi erreicht fast 3.000 und 9.500 Punkte.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ohne Leistungszuwachs

Wer sich das kommende Falt-Handy Galaxy Z Flip 7 kaufen will, sollte sich klar sein, dass die Leistung im Vergleich zum Vorgänger kaum besser ausfallen wird. Sollten sich die Leistungsdaten bestätigen, kann man wohl von Glück reden, dass es der Exynos 2500 nicht in das Galaxy S25 und S25 Plus geschafft hat. Bei den Leistungsdaten wären die Handys im Vergleich zur Konkurrenz weit abgeschlagen. Erst mit dem nächsten Exynos-Chip soll sich die Lage bessern.