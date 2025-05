Galaxy S26: Schlechte Nachrichten für alle, die das Samsung Galaxy S25 auslassen wollen

Samsung plant offenbar seine kontroverse Chip-Strategie für das kommende Flaggschiff Galaxy S26 wieder umzusetzen. Während der Rest der Welt das volle Potenzial des Smartphones ausschöpfen kann, müssen sich europäische Kunden mit einem Kompromiss begnügen, den es bei den Galaxy-S25-Modellen nicht gab. Diese Entscheidung weckt Erinnerungen an frühere Generationen – und damit auch an enttäuschte Samsung-Fans.

Samsung Galaxy S26 in Europa mit Exynos-Chip

Die Gerüchteküche brodelt: Samsung will beim Galaxy S26 offenbar zur umstrittenen Zwei-Chip-Strategie zurückkehren. Grund dafür sollen Produktionsengpässe beim 2-Nanometer-Fertigungsprozess des Exynos 2600 sein. Die begrenzte Verfügbarkeit soll Samsung dazu zwingen, den hauseigenen Chip nur in Europa einzusetzen. Alle anderen Märkte erhalten das Smartphone mit dem vermutlich leistungsstärkeren Snapdragon-Chip (Quelle: SamMobile).

Eine Besonderheit betrifft das Spitzenmodell Galaxy S26 Ultra: Hier deuten die Gerüchte darauf hin, dass Samsung weltweit auf den Snapdragon-Chip setzen wird. Diese Strategie kennen wir bereits vom Galaxy S24, bei dem das Ultra-Modell global mit Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet ist, während die kleineren Modelle je nach Region unterschiedliche Chips verwenden.

Bei den Galaxy-S25-Smartphones hatte Samsung so große Schwierigkeiten bei der Chip-Herstellung, dass das Unternehmen notgedrungen in jedem Handy den besseren Qualcomm-Chip verbauen musste. Es gab zwischen dem günstigeren Galaxy S25 und dem teureren Galaxy S25 Ultra (Test) im Hinblick auf den Chip also keinen Unterschied.

Samsungs Chip-Dilemma wiederholt sich

Die geplante Chip-Politik erinnert stark an das Galaxy S22. Auch damals erhielt Europa exklusiv den Exynos 2200, während der Rest der Welt in den Genuss des Snapdragon 8 Gen 1 kam. Die Proteste europäischer Kunden verhallten offenbar ungehört – Samsung scheint an seiner regionalen Differenzierung festzuhalten.

Damit wird die Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Samsung wieder eingeführt. Wer das volle Potenzial des Galaxy S26 ausschöpfen möchte, wird zwangsläufig zum viel teureren Ultra-Modell greifen müssen.

