Samsung legt bald mit riesigem Software-Update für viele Smartphones los

Während Samsung gerade erst Android 15 und One UI 7 verteilt, kündigt sich jetzt schon Android 16 und One UI 8 an. Das Unternehmen drückt aufs Tempo und soll eine erste Testversion schon bald bereitstellen. Das ist auch nötig, denn die nächsten Falt-Smartphones sollen damit ausgeliefert werden.

Samsung plant Beta-Test von Android 16

Der unerwartet frühe Start des Beta-Programms für One UI 8 auf Basis von Android 16 könnte eine Reaktion auf die Schwierigkeiten beim One-UI-7-Rollout sein. Durch den vorgezogenen Zeitplan verschafft sich Samsung mehr Spielraum für mögliche Anpassungen und Fehlerbehebungen. Noch im Mai soll der Beta-Test starten, damit spätestens im Juli mit den neuen Falt-Smartphones alles in trockenen Tüchern ist.

Die neue Benutzeroberfläche One UI 8, die auf Android 16 basiert, wartet mit einigen Neuerungen auf. Zu den Highlights gehören die KI-gestützte Videozusammenfassung und ein erweiterter Samsung DeX-Modus. Besonders interessant: Samsung plant offenbar, den Arbeitsspeicher durch zusätzlichen virtuellen RAM zu erweitern. Diese Funktionen könnten die Performance beim Multitasking steigern (Quelle: 9to5Google).

Während One UI 7 ein sehr umfangreiches Update war, bei dem sich Samsung viel Zeit genommen hat, wird One UI 8 ein viel kleineres Upgrade. Dadurch will das Unternehmen den kürzeren Entwicklungszeitraum besser nutzen und sich nur auf das Wesentliche konzentrieren.

Beta-Test von One UI 8 zunächst in der Heimat

Der Startschuss für das Beta-Programm soll zunächst in Samsungs Heimatmarkt Südkorea fallen. Erste Testgeräte werden die aktuellen Galaxy-S25-Modelle sein. Europa und die USA folgen voraussichtlich im Juni mit der erweiterten Beta-Phase. Samsung wählt dabei einen selektiven Ansatz – nicht alle Geräte und Regionen erhalten sofort Zugang zur neuen Software. Sobald ihr mitmachen könnt, werden wir euch informieren.

Samsung hat bereits verraten, welche Samsung-Smartphone oder -Tablet das Update auf Android 16 und One UI 8 erhalten.