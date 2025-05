„Unglaublich präzise“: Samsung-Experte entdeckt verstecktes One-UI-Feature und ist begeistert

Samsungs One UI 8 bekommt anscheinend ein weiteres praktisches KI-Feature: Ein neues Tool analysiert Videos und fasst euch automatisch die wichtigsten Inhalte zusammen. Die in einem Debug-Menü entdeckte Galaxy-AI-Funktion verarbeitet Sprache, Bilder und Untertitel. Erste Tests zeigen beeindruckende Ergebnisse.

One UI 8 kommt mit KI-gestützter Video-Analyse

Die neue KI-Funktion, die Gemini-Nutzer ähnlich schon bei YouTube-Videos verwenden können, kann auch Video-Inhalte anderer Online-Plattformen verarbeiten – das legen zumindest die Erkenntnisse von Josh Skinner von SammyGuru nahe.

Nach der Analyse präsentiert euch das One-UI-8-Feature die Kernpunkte in übersichtlichen Aufzählungen. Zum Vergleich: Die aktuelle KI-Zusammenfassungs-Funktion des bei Galaxy-Handys integrierten Samsung-Browsers kann auf YouTube nur Titel und Beschreibungen extrahieren. In One UI 8 sind dann also deutlich tiefergehende Analysen der eigentlichen Videoinhalte.

Die ersten Tests bescheinigen der neuen KI-Funktion ein solides Ergebnis. (© SammyGuru)

KI-Zusammenfassungen können sich sehen lassen

SammyGuru konnte die Funktion bereits aktivieren und ausprobieren und ist von den Ergebnissen positiv überrascht:

In unseren Tests haben wir festgestellt, dass die generierte Videozusammenfassung unglaublich genau ist. Beim Testen des Tools auf unserer eigenen Videotour durch die neue Internet-Benutzeroberfläche von Samsung lieferte die Funktion eine prägnante Zusammenfassung aller in unserem Video besprochenen Punkte. Josh Skinner via SammyGuru

Bis Nutzer diese spezielle KI-Funktion nutzen können, wird es aber noch etwas dauern. Samsung ist erst jetzt dabei, One UI 7 für alle aktuellen Galaxy-Handys auszurollen. Wahrscheinlich startet One UI 8 frühestens mit der Galaxy-S26-Serie im Frühjahr 2026.

KI steht auch bei den aktuellen Galaxy-Modellen wieder im Fokus:

