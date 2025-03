Samsung spricht Klartext: So sieht der Zeitplan für Android 15 und One UI 7 wirklich aus

Viele Besitzerinnen und Besitzer von Samsung-Smartphones haben auf diesen Tag gewartet. Das koreanische Unternehmen hat endlich einen Zeitplan für das Update auf Android 15 und One UI 7 veröffentlicht. Die monatelange Wartezeit hat damit bald ein Ende.

Samsung nennt Zeitplan für Android 15

Seit Mitte Oktober 2024 steht die finale Version von Android 15 zur Verfügung. Normalerweise springt Samsung zeitnah auf den Zug auf und versorgt seine Smartphones und Tablets schnell mit der neuen Version. Mit Android 15 und One UI 7 lief es anders. Seit nun fast fünf Monaten warten die Kundinnen und Kunden auf die neue Version. Das Warten hat schließlich im April nach fast einem halben Jahr ein Ende (Quelle: Samsung).

Samsung hat nun nämlich offiziell angekündigt, dass die finale Version von Android 15 und One UI 7 im April veröffentlicht wird. Ab dann erhalten Smartphones wie die Galaxy-S24-Serie, die aktuellen Falt-Smartphones und Modelle wie das Galaxy A55 die neueste Software. Samsung stellt in seiner Ankündigung besonders die Galaxy-AI-Features in den Fokus, es wird aber noch viele weitere Neuerungen geben.

Wenn ihr also ein Smartphone seit dem Galaxy S21 gekauft habt, dann erhaltet ihr in den kommenden Monaten das Update auf Android 15. Neuere Modelle werden zuerst versorgt und erhalten auch einige der KI-Funktionen. Ältere Modelle müssen wohl noch etwas länger warten. Sobald es da losgeht, werden wir euch informieren.

Samsung erweitert Beta-Test von Android 15

Samsung hat gleichzeitig angekündigt, dass der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 ausgeweitet wird. Ab dem 6. März können folgende Geräte teilnehmen:

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Deutschland ist beim Beta-Test aber nicht dabei. Samsung startet die erste Phase nur in den USA, Korea, Großbritannien und Indien.

Das erwartet euch mit Android 15:

