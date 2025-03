Vögel bestimmen mit App per Bild & Gesang (Android & iOS)

Die Sonne geht auf, es wird langsam hell und Vogelgesang lässt den Tag beginnen. Wer wissen möchte, ob er nun von einer Meise, einer Nachtigall oder von Spatzen geweckt wird, kann dank einer App mit dem Android-Smartphone und am iPhone Vögel bestimmen lassen.

Vögel bestimmen mit Bildern

Könnt ihr ein Foto von einem Vogel machen oder habt sogar schon ein Bild gespeichert, benötigt ihr nicht einmal eine zusätzliche App. Stattdessen hilft euch das Google-Lens-Feature, herauszufinden, welcher Vogel abgebildet ist.

Auf dem Android-Smartphone öffnet ihr dazu einfach das Bild mit dem Vogel in der Fotos-App. Tippt auf das Motiv. Unten in der Menüleiste wählt ihr dann „Lens“. Das Foto wird analysiert und ihr werdet zu Suchergebnissen in der Bildersuche von Google weitergeleitet. Dort erfahrt ihr im Normalfall, welcher Vogel auf dem Foto zu sehen ist.

Lens gibt es auch in der Google-App auf iPhones.

Mit „Circle to Search“ könnt ihr auch einen bestimmten Bildbereich markieren. Dazu tippt ihr auf den unteren Bildschirmrand des Smartphones und haltet den Finger auf dem Display. Ist die Circle-to-Search-Funktion aktiviert, kreist ihr den Vogel auf dem Foto ein.

Vögel bestimmen dank kostenloser App

Werdet ihr mit der Bildanalyse nicht fündig, könnt ihr andere Apps zur Vogelbestimmung heranziehen. Das funktioniert sowohl anhand von Fotos als auch mit dem Gesang von Vögeln.

Den NABU-Vogelführer gibt es kostenlos im Google Play Store und App-Store für iPhones. Hinter der App steht der Naturschutzbund Deutschland (e.V.) und somit ein Team, welches Kompetenz mit Vögeln aufweisen kann. Mit der App zum Vögel bestimmen benötigt man kein Buch mehr, um sich Informationen über Vögel zu beschaffen. Hier könnt ihr die App für Android und iPhone herunterladen:

NABU Vogelwelt Vögel Bestimmen Sunbird Images OHG

NABU Vogelwelt Mullen & Pohland GbR

Gebt in der App einfach mehrere Merkmale eines Vogels an und ihr erhaltet innerhalb der App mehrere Vorschläge, um welches Vogeltierchen, das ihr sucht, es sich handeln könnte. Zu den Merkmalen gehören:

Lebensraum

Schnabel

Beine

Größe

Gefieder

Dabei gilt, je mehr Merkmale ihr der App mitgeben könnt, umso schneller kann diese den gewünschten Vogel bestimmen. Mit dem kostenlosen „NABU Vogelwelt“-Download besitzt ihr eine App, die alle in Deutschland heimischen Vogelarten führt. Die Informationen finden sich auf über 300 Steckbriefen. Dazu gibt es 1400 Bilder. Wer mehr über die Vögel in der App erfahren will, wird auf das Webangebot von NABU weitergeleitet (direkt zu NABU).

Welcher Vogel ist das? So findet ihr es auch heraus

Wer Vögel anhand des Gesangs bestimmen will, kann das am iPhone und bei Android auch mit der „BirdNET“-App tun. In der App finden sich Daten zu über 3.000 Vogelarten aus aller Welt. Über den Lautsprecher des iPhones oder Android-Geräts können Audiodateien zu einzelnen Vögeln abgespielt werden. So habt ihr neben der Möglichkeit, die fliegenden Tierchen über die oben genannten Merkmale auch anhand der Sangeskunst zu identifizieren.

BirdNET Stefan Kahl

BirdNET Stefan Kahl

Kostenlos kann man zudem die Datenbanken von BUND-Naturschutz oder NABU ansteuern. Hier lassen sich Vogelgesänge als MP3 abspielen, um damit Tiere in der Nähe zu identifizieren oder einfach Stimmen von Zaunkönig, Rotkehlchen und Co. kennenzulernen. Eine App-Installation ist nicht notwendig, die Wiedergabe ist direkt im Browser möglich.

Bei NABU gibt es YouTube-Videos mit dem Gesang und Zusatzinformationen, zum Beispiel für die Nachtigall:

