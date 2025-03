Android 16 ist bald da: Google enthüllt Zeitpunkt für die finale Version

Während viele Smartphone-Besitzer noch auf das Android-15-Update warten, steht Google bereits vor der Fertigstellung von Android 16. In diesem Jahr geht alles viel schneller, damit es nicht wie bei Android 15 dazu kommt, dass die neuen Pixel-Smartphones ohne neues Android erscheinen. Jetzt steht auch fest, wann Android 16 in der finalen Version auf den Markt kommt.

Android 16 erscheint im Juni

Google hat seinen Release-Zyklus für das Android-Betriebssystem geändert. Statt wie gewohnt im Oktober, erscheint Android 16 bereits im Juni – dank einer grundlegend neuen Entwicklungsstrategie. Google zeigt sich trotz ambitioniertem Zeitplan optimistisch und verspricht mehr Transparenz bei den Neuerungen.

Die frühere Veröffentlichung von Android 16 ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der „Trunk Stable“-Entwicklung. Dabei arbeiten alle Android-Entwickler zeitgleich am selben Code-Zweig, statt erst am Ende verschiedene Entwicklungsstränge zusammenzuführen. Der neue Entwicklungsansatz ermöglicht es Google nicht nur, das Betriebssystem früher zu veröffentlichen. Auch einzelne Funktionen können künftig häufiger und regelmäßiger ausgerollt werden.

„Wir haben Android so modular gestaltet, dass viele Komponenten unabhängig vom großen System-Update aktualisiert werden können“, so Sameer Samat von Google. Die positiven Reaktionen der Nutzer bestätigen den neuen Kurs: „Es fühlt sich an, als würde das Smartphone ständig besser werden.“ (Quelle: AndroidPolice).

Der finale Release von Android 16 soll Ende Juni erfolgen. Einen detaillierten Ausblick auf die neuen Funktionen wird Google voraussichtlich auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O 2025 am 20. Mai geben. Aktuell befindet sich die Software in der Beta-Phase 2.1 und läuft bereits auf Pixel-Geräten

Android 16 für andere Smartphones

Google wird seine Pixel-Geräte schnell auf Android 16 aktualisieren, alle anderen Hersteller werden erst mit der Zeit nachziehen. Samsung beispielsweise ist gerade noch dabei, Android 15 zu veröffentlichen. Es könnte sich also hinziehen, bis alle Geräte auf dem neuesten Stand sind.

Android 15 kommt gerade bei ersten Smartphones an:

