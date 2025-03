Gratis-Kreditkarte mit Bonus: So profitieren jetzt Apple- und Google-Nutzer

Apple Pay und Google Pay sind im Trend bei Smartphone-Nutzern, dies zahlt sich im Februar 2025 für die Nutzerinnen und Nutzer aber mal so richtig aus. Gegenwärtig könnt ihr euch nämlich mit der richtigen Kreditkarte ganze 75 Euro sichern. Die Karte bekommt ihr sogar noch gratis, also kostenlos. Schon neugierig? Wir verraten euch, wie ihr noch bis zum 16. März 2025 an das dicke Geldgeschenk kommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Nicht nur für Apple- und Google-Nutzer: 75 Euro Bonus mit kostenfreier Mastercard

Nicht nur Apples iPhone- und Googles Android-Nutzer können jetzt 75 Euro abstauben. Die profitieren zwar von der Kompatibilität zu Apple und Google Pay besonders, doch jeder andere Sparfuchs darf auch mitmachen. Wie das geht? Ganz einfach: Nur die kostenlose Mastercard von Consors Finanz noch bis zum 16. März 2025 beantragen, einsetzen und sich 75 Euro sichern (Consors Mastercard ansehen).

Wichtig, die Aktionsbedingungen müssen erfüllt sein, diese umschreibt der Anbieter wie folgt:

Der Beantragende muss Neukunde zum Zeitpunkt des Antrags sein.

Fünf Transaktionen und mind. 300 Euro Umsatz müssen mit der Karte bis zum 30. April 2025 getätigt worden sein.

Die Karte darf zum Zeitpunkt der Auszahlung weder gekündigt noch annulliert sein.

Wichtig: Neukunden sind Personen, die keine laufende Geschäftsbeziehung mit der Consors Finanz - BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland haben und nicht bereits an einer Consors Finanz Mastercard Bonusaktion in den letzten 24 Monaten teilgenommen haben. Die Auszahlung des Bonus erfolgt Mitte Mai 2025 auf das hinterlegte Referenzkonto.

Übrigens: Es handelt sich wirklich nur um eine kostenlose Kreditkarte. Ein weiteres Konto braucht man nicht direkt bei Consors eröffnen. Man wird also nicht gezwungen, die Bank zu wechseln. Damit lohnt sich die Karte vor allem auch für Kunden anderer Banken, die aktuell beispielsweise noch ohne Apple-Pay-Unterstützung leben müssen.

Tipp: Wer nicht möchte, dass Zinsen für Rückzahlungen anfallen, der sollte unbedingt auf Einmalrückzahlung (90 Tage zinsfrei) umstellen. Dies lässt sich ganz einfach in der dazugehörigen App für iPhone und Android kontrollieren und vornehmen (Menüpunkte Meine Karte → Einkäufe → Einmalrückzahlung).

Vorteil: Kontaktlos zahlen mit dem iPhone und Android-Handy

Apple erklärt zu Apple Pay: So fügst du eine Karte auf dem iPhone hinzu

Apropos iPhone und Android: Wie schon erwähnt, gehört Consors Finanz zu den Dienstleistern, die Apple Pay und Google Pay unterstützen. Kunden können ihre Karte also einfach in der passenden Wallet-App auf dem Smartphone hinterlegen und fortan kontaktlos mit dem Handy zahlen – sicher und easy. Wer darauf verzichtet, kann aber auch mit der Karte direkt kontaktlos an geeigneten Terminals zahlen.