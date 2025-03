Google Docs erstellen – mit doc.new geht es besonders schnell und unkompliziert

Mit Google Docs könnt ihr Dokumente einfach online erstellen und bearbeiten. Doch welche Schritte sind nötig, um ein neues Dokument anzulegen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So erstellt ihr ein Dokument in Google Docs

Google Docs ist ein praktisches Tool zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten. Damit ihr loslegen könnt, gibt es verschiedene Wege – entweder direkt in Google Docs oder über Google Drive. Beide Dienste arbeiten nahtlos zusammen: In Google Docs lassen sich Texte und Inhalte bearbeiten, während Google Drive die Dateien organisiert und speichert. So geht es Schritt für Schritt …

Anzeige

Über Google Docs selbst:

Ruft die Webseite Google Docs auf. Wenn ihr nicht eingeloggt seid, müsst ihr euch zuerst mit eurem Google-Konto anmelden. Klickt links oben auf das bunte Plus-Symbol oder wählt „Leeres Dokument“. Schon könnt ihr euer neues Dokument bearbeiten und speichern.

Anzeige

Über Google Drive:

Öffnet Google Drive und meldet euch an. Klickt auf den Button „+ Neu“ (oben links). Wählt „Google Docs“ aus. Das neue Dokument wird automatisch in eurer Google Drive-Ablage gespeichert.

Kennt ihr schon Circle to Search? Auf ausgewählten Android-Smartphones könnt ihr damit blitzschnell suchen – ganz ohne Tippen! In diesem Video erfahrt ihr, was damit möglich ist:

Circle to Search von Google

doc.new – schneller geht es nicht

Wenn ihr schnell ein neues Google Doc erstellen möchtet, gibt es eine besonders einfache Methode: Gebt einfach „doc.new“ (oder auch „doc.new“) in die Adresszeile eures Browsers ein und drückt „Enter“. Schon öffnet sich ein neues, leeres Dokument – ganz ohne zusätzliche Klicks.

Anzeige

Damit das auf Anhieb funktioniert, müsst ihr in eurem Google-Konto eingeloggt sein. Falls ihr nicht angemeldet seid, werdet ihr zuerst zur Login-Seite weitergeleitet.

So löscht ihr ein Google-Docs-Dokument

Wenn ihr ein Google Doc nicht mehr benötigt, könnt ihr es ganz einfach löschen. Da alle Dokumente in Google Drive gespeichert werden, erfolgt das Löschen direkt dort:

Öffnet Google Drive und meldet euch an. Sucht das Dokument, das ihr entfernen möchtet. Klickt mit der rechten Maustaste darauf und wählt „In den Papierkorb verschieben“. Das Dokument bleibt im Papierkorb, bis ihr es endgültig löscht oder es nach 30 Tagen automatisch entfernt wird.

Falls ihr euch umentscheidet, könnt ihr das Dokument im Papierkorb wiederherstellen. So behaltet ihr die volle Kontrolle über eure Dateien.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.