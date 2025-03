Google durchsucht Android-Smartphones nach Nacktbildern: So deaktiviert ihr die Funktion

Eine neue Funktion auf Android-Geräten soll euch vor Nacktbildern bewahren. Dass Google eingehende Nachrichten nach genau dieser Art von Bildern durchsucht, finden viele User gar nicht witzig. Wie ihr das Feature wieder abstellt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warum Google das Smartphone auf Nacktbilder scannt

Die Bilder auf unserem Smartphone sind unsere Privatsache. Manche Menschen möchten nicht einmal, dass der Partner die Galerie durchstöbert. Warum sollte also Google das dürfen? Natürlich nur zu eurer Sicherheit.

Anzeige

Der Onlineriese hat mit einem Update im Oktober 2024 eine neue Funktion auf Android-Geräte gebracht, wie ZDNET berichtet. Das „SafetyCore“-Update soll eine datenschutzfreundliche und geräteinterne Schutzinfrakstruktur für Apps bereitstellen.

Übersetzt bedeutet das: Nutzt ihr den Messenger Google Messages und jemand sendet euch ein Nacktbild, ist euer Handy in der Lage, dieses zu erkennen. Das Nacktfoto wird verpixelt dargestellt und ihr müsste erst aktiv zustimmen, dass ihr es ansehen wollt.

Anzeige

Eine KI scannt eingehende Fotos in Google Messages

Laut Google werden nur eingehende Bilder in Google Messages auf Nacktfotos geprüft. Eure Galerie soll nicht durchstöbert werden und das Unternehmen betont auch, dass keine Daten an externe Server geschickt werden. Wie ZDNET aber schreibt, ist die neue Funktion in der Lage, mittels KI sensible Inhalte zu analysieren und zu filtern.

Mehr zur Google-KI Gemini erfahrt ihr im Video:

Google Gemini: Das kann die KI

So deaktiviert ihr das Feature

Möchtet ihr verhindern, dass Google in eure Privatsphäre eingreift, könnt ihr die im Hintergrund befindliche App namens SafetyCore einschränken oder über einen Umweg auch deinstallieren.

Anzeige

Öffnet die Einstellungen eures Android-Handys und geht zur App-Übersicht. Wählt unter „Alle Apps anzeigen“ das Drei-Punkt-Menü aus, um zu „Systemprozesse anzeigen“ zu kommen. In dieser Liste solltet ihr nun die Anwendung SafetyCore finden, die sich mit dem Update von selbst installiert hat. Deinstallieren könnt ihr sie nicht. Klickt auf „Deaktivieren“, wenn ihr verhindern wollt, dass Google sensible Inhalte auf eurem Gerät erkennt. Alternativ greift ihr auf Anwendungen wie „ADB AppControl“ zurück und löscht SafetyCore mit diesem Befehl:

adb devices

adb shell pm disable-user --user 0 com.google.android.safetycore

Vielleicht findet ihr die Funktion, dass die System-App euch davor warnt, wenn ihr Nacktbilder zugeschickt bekommt, ja auch sinnvoll. Oder ihr nutzt gar nicht erst Google Messages, sondern einen anderen Messenger – dann könntet ihr vor der Änderung verschont bleiben.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.