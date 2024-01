ADB AppControl Download: Bloatware vom Android-Handy entfernen

Mit ADB AppControl befreit ihr euer Android-Smartphone von nerviger Bloatware, das heißt von im Auslieferungszustand vorinstallierten Apps, die nicht unbedingt für jeden nützlich sind. Das funktioniert ohne Debugging, da es sich bei ADB AppControl um keine APK für euer Smartphone, sondern um ein Windows-Programm handelt.

USB Debugging unter Android aktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Fazit: Mit ADB AppControl befreit ihr euer Android-Smartphone von nerviger Bloatware und verbessert so dessen Performance und Akkulaufzeit.

ADB AppControl Download: Bloatware vom Android-Smartphone entfernen

Entsprechend verbindet ihr euer Android-Smartphone nach dem Download von ADB AppControl per USB mit eurem Windows-Rechner, so dass ihr über euren Computer auf dieses zugreifen könnt. Vorher müsst ihr allerdings auf eurem Handy das USB-Debugging aktivieren. Im Artikel unter dem vorherigen Link oder im oberen Video erklären wir euch, wie das funktioniert. Alternativ könnt ihr das Programm auch per WLAN mit eurem Handy verbunden. ADB AppControl könnt ihr euch über den folgenden Button herunterladen:

Nachdem ihr die oben beschriebenen Schritte ausgeführt habt, erkennt ADB AppControl das angeschlossene Android-Smartphone automatisch. Über das Programmfenster der Software habt ihr nun die Möglichkeit, sämtliche nicht von euch gewünschten Apps von eurem Handy zu entfernen. Auf Wunsch kann das Programm, bevor es mit dem Löschen losgeht, eine Sicherung anlegen, so dass ihr gelöschte Apps im Fall der Fälle auch wiederherstellen könnt.

Bildquelle: ADB AppControl

Bei der Verwendung von ADB AppControl ist Vorsicht geboten

In diesem Zusammenhang solltet ihr bei der Verwendung von ADB AppControl auch Vorsicht walten lassen, denn das Programm zeigt euch wirklich alle auf eurem Android-Smartphone installierten Apps an, auch Systemanwendungen, die für Funktionieren von Android erforderlich sind. Solltet ihr solche versehentlich löschen, kann dies zu Problemen oder im schlimmsten Fall dazu führen, dass euer Smartphone nicht mehr funktioniert und ihr es komplett zurücksetzen müsst.

ADB AppControl bietet euch neben dem Löschen nicht benötigter Apps auch noch einige Zusatzfunktionen an, wie das Anpassen der Statusleiste sowie der Bildschirmauflösung und die bequeme Verwaltung von App-Berechtigungen.