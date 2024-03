Samsung überrascht Tablet-Besitzer: Altes Modell erhält Android 14

Samsung hat bereits viele Smartphones und Tablets mit Android 14 und der neuen One-UI-6.0-Oberfläche ausgestattet. Einige Geräte warten aber immer noch – darunter war auch das Galaxy Tab A8 von 2021. Damit ist nun Schluss, denn Samsung hat das große Software-Upgrade im ersten Land freigegeben.

Samsung Galaxy Tab A8 erhält Android 14

Das Samsung Galaxy A8 ist ein sehr beliebtes Android-Tablet. Viele Menschen haben sich dieses Gerät gekauft, weil es nach der Vorstellung im Jahr 2021 ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten hat. Und obwohl das Tablet schon einige Jahre auf dem Buckel hat, wird es von Samsung ab sofort mit einem neuen Software-Update versorgt. Besitzerinnen und Besitzer erhalten jetzt das Update auf Android 14 und One UI 6.0 (Quelle: SamMobile).

Der Rollout der neuen Softwareversion für das Galaxy Tab A8 beginnt zunächst in Indien. Samsung testet solche großen Updates immer zuerst in einem Land und weitet die Verteilung dann Stück für Stück aus. Wichtig ist, dass die neue Version fertig ist und der Rollout jetzt begonnen hat. In den kommenden Wochen dürfte Android 14 dann auch in Europa und Deutschland ankommen.

Android 14 und One UI 6.0 sind für das Galaxy Tab A8 eine Frischkur. Samsung bringt dem Tablet neue Tricks und Funktionen bei, die einen großen Mehrwert schaffen. Nachfolgend könnt ihr euch unser Video anschauen, in dem wir euch die Neuerungen der Oberfläche auf dem Smartphone zeigen. Vieles davon bekommt ihr auch auf dem Tablet:

Wenn ihr ein Samsung Galaxy Tab A8 von 2021 besitzt und bereits über eine Neuanschaffung nachgedacht habt, dann solltet ihr das Update auf Android 14 auf jeden Fall noch abwarten. Damit wird das Gerät ordentlich aufgewertet. Solltet ihr doch eine Alternative suchen, dann könnt ihr euch das Galaxy Tab A9+ anschauen (bei Amazon anschauen). Es handelt sich um den Nachfolger und eine verbesserte Version des A8.

Samsung Galaxy Tab A9+ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.03.2024 11:06 Uhr

