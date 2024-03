Samsung Galaxy A55 schafft, woran die Vorgänger noch gescheitert sind

Samsung hat mit dem Galaxy A55 ein neues Mittelklasse-Handy vorgestellt, das im Vergleich zu den Vorgängern technisch und optisch ordentlich aufgerüstet wurde. Es gab zwar auch beim Galaxy A53 und A54 neue Chips, die mehr Leistung versprochen haben, doch erst mit dem Galaxy A55 und Exynos 1480 ist ein kleiner Durchbruch gelungen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy A55 mit guter Alltagsperformance

Das Samsung Galaxy A53 und A54 sind zwar sehr beliebte Smartphones, doch sie hatten beide ein echtes Problem. Die Leistung hat zu Beginn überhaupt nicht gepasst. Wer sich eines der Mittelklasse-Modelle direkt zum Marktstart gekauft hat, wurde mit Rucklern und Verzögerungen belohnt. Genau das soll sich laut SamMobile beim Galaxy A55 geändert haben. Das neue Samsung-Handy ist das erste Galaxy-A-Smartphone seit langer Zeit, das von Beginn an eine gute Performance bietet.

Anzeige

Die Quelle gibt zwar an, dass das Galaxy A55 damit noch lange nicht die Leistung eines Galaxy S24 erreicht, dafür aber im Alltag eine ziemlich gute Figur abgibt. Samsung hat dieses Mal also gut vorgearbeitet und die Software für das neue Mittelklasse-Handy von Beginn an optimiert. Bei Smartphones wie dem Galaxy A53 oder A54 hat es mehrere Monate und viele Updates gebraucht, um eine gute Performance bei alltäglicher Nutzung zu erreichen.

Ein Grund für die höhere Leistung dürfte der neue Exynos-1480-Chip sein. Dieser kann auf 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB an internem Speicher zugreifen. Bestellt ihr das Galaxy A55 aktuell bei Samsung, denn erhaltet ihr doppelten Speicher und noch weitere Geschenke kostenlos (bei Samsung anschauen).

Anzeige

Im nachfolgenden Video erfahrt ihr, was sich im Lieferumfang des Samsung Galaxy A55 befindet:

Samsung Galaxy A55 im offizielle Unboxing

Samsung Galaxy A55 ist deutlich hochwertiger

Nicht nur die höhere Performance des Samsung Galaxy A55 ist hervorzuheben, sondern auch die Qualitätsanmutung. Beim Galaxy A54 hat mich im Test besonders der Rahmen aus Kunststoff gestört, obwohl das Handy mit fast 500 Euro ziemlich teuer ist. Bei der neuen Generation hat Samsung den Rahmen aus Metall gefertigt und gleichzeitig den Preis gesenkt. Damit wird das Smartphone auf eine neue Stufe gestellt und könnte fast als Galaxy S24 Lite angesehen werden.

Anzeige

Samsung Galaxy A55 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.03.2024 18:09 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.