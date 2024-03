Samsung legt jetzt richtig los: Neuestes Software-Update für viele Handys ist da

Samsung hat sehr verhalten damit begonnen, das März-Update für seine Galaxy-Geräte zu verteilen. Jetzt geht es aber wirklich los. In kurzer Zeit hat das Unternehmen für eine Vielzahl von neuen und älteren Smartphones das neueste Software-Update veröffentlicht. Die Chancen stehen gut, dass ihr euer Samsung-Handy damit auf den aktuellsten Stand bringen könnt.

Samsung verteilt März-Update für viele Smartphones

Wenn ihr euch schon gefragt habt, wo denn das März-Update für euer Samsung-Handy bleibt, dann könnt ihr aufatmen. Samsung hat zwar langsam begonnen, doch jetzt den Turbo eingeschaltet. Nachdem zunächst die Galaxy-S24-Handys und später dann überraschend die Galaxy-S20-Geräte versorgt wurden, ist die Anzahl der unterstützten Smartphones innerhalb von kurzer Zeit massiv angestiegen (Quelle: SamMobile).

Diese Samsung-Handys werden ab sofort versorgt:

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy S20 FE 5G

uvm.

Das allein waren die Smartphones, die in den letzten Tagen hinzugekommen sind. Wenn ihr das lest, könnte die Liste schon viel länger sein. Solltet ihr also ein Samsung-Handy besitzen, dann könnt ihr in den Einstellungen nach dem aktuellen März-Update suchen. Mit dem März-Update werden je nach Smartphone in erster Linie kleinere Probleme gelöst und Sicherheitslücken geschlossen.

Im Video zeigen wir euch, wie ihr euer Samsung-Handy optimieren könnt:

Weitere Samsung-Geräte werden folgen

Das März-Update ist spätestens jetzt wirklich fertig und wird in naher Zukunft auch für alle anderen noch unterstützten Galaxy-Geräte veröffentlicht. Es fehlen nämlich noch einige Smartphones und Tablets. Samsung muss auch langsam fertig werden, denn in wenigen Tagen steht schon das April-Update an. Für Besitzer der Galaxy-S24-Smartphones wird diese neue Version sehr wichtig.

