Samsung lässt die Konkurrenz mit dem Galaxy A55 und A35 hinter sich

Samsung hat mit dem Galaxy A55 und A35 zwei neue Mittelklasse-Smartphones vorgestellt, die im Vergleich zu ihren Vorgängern optisch und technisch ordentlich aufgerüstet wurden. Nun haben beide Modelle in ihren jeweiligen Preisklassen einen wichtigen Sieg errungen. Teilweise teurere Konkurrenz kann im Bereich des Displays nicht mithalten.

Samsung Galaxy A55 und A35 holen sich Display-Sieg

Bei DxOMark werden schon lange nicht mehr nur High-End-Handys und deren Kameras getestet, sondern mittlerweile auch andere Komponenten, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Dazu zählt beispielsweise das Display. Ist der Bildschirm dunkel und von minderer Qualität, dann ist die Freude am Smartphone direkt getrübt. Wenn ihr euch für eines der neuen Galaxy-A-Smartphones entscheidet, dann müsst ihr euch in dem Bereich keine Sorgen machen. Beide Samsung-Handys holen sich in der Disziplin des Displays den ersten Platz.

Das Samsung Galaxy A55 erreicht im Display-Test mit 141 ganz knapp die Führung vor dem Google Pixel 7a und Pixel 7 in der Preisklasse von 400 bis 600 US-Dollar. Damit schlägt es sogar das viel teurere Galaxy S23 FE. Ähnlich sieht es beim Galaxy A35 in der Preisklasse von 200 bis 400 US-Dollar aus. Mit 134 Punkten setzt sich das Smartphone deutlich von dem zeitplatzierten Handy OnePlus 2 5G ab, das nur auf 109 Punkte kommt. In der Preisregion ist das A35 also sogar ein kleiner Überflieger.

Aktuell läuft bei Samsung im Übrigen noch eine Aktion, bei der ihr kostenlos doppelten Speicher beim Kauf des Galaxy A35 (bei Samsung schauen) oder Galaxy A55 (bei Samsung anschauen) erhaltet.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy A55 und A35 vor:

auf YouTube

Samsung hat mit den neuen A-Klasse-Smartphones wirklich überzeugend abgeliefert. Die Handys sind hochwertiger, besser ausgestattet und kosten gleichzeitig etwas weniger als ihre Vorgänger. Egal ob ihr euch für das Galaxy A35 oder Galaxy A55 entscheidet, werdet ihr damit nichts falsch machen. Mit dem Update-Support für fünf Jahre seid ihr zudem lange abgesichert.

