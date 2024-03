Samsung Galaxy S24 Plus im Preisverfall: Top-Handy bereits viel günstiger zu haben

Samsung hat mit dem Galaxy S24 Plus ein neues High-End-Smartphone auf den Markt gebracht, das sich zwischen dem Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra positioniert. Es ist zwar die unbeliebteste Version der drei Modelle, doch sie hat auch ihre Vorteile. Beispielsweise erreicht ihr mit dem Handy eine sehr lange Akkulaufzeit. Mittlerweile ist das Smartphone schon ordentlich im Preis gefallen.

Samsung Galaxy S24 Plus im Preisverfall

Die günstigste Version des Samsung Galaxy S24 Plus ist zu einem Preis von 1.149 Euro auf den Markt gekommen. Während große Händler noch nicht am Preis gerüttelt haben, übernehmen das zu Beginn immer kleinere Händler. Dort gibt es Rabatte von 200 Euro und mehr. Aktuell könnt ihr das Galaxy S24 Plus bereits für 929 Euro bekommen (bei eBay anschauen). Selbst die Version mit 512 GB kostet sogar nur 939 Euro (bei eBay anschauen).

Anzeige

Samsung Galaxy S24 Plus (differenzbesteuert) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2024 15:35 Uhr

Es handelt sich dabei um Neuware, die differenzbesteuert ist. Das bedeutet, dass die Handys schon einmal gekauft und an den Händler verkauft wurden. Ihr könnt sie also nicht mehr bei der Steuer geltend machen.

Anzeige

Die Preise bei den etablierten Händlern haben sich nicht bewegt. Hier müsst ihr noch die unverbindliche Preisempfehlung bezahlen:

Samsung Galaxy S24 Plus (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2024 15:51 Uhr

Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy S24 Plus?

Revolution?! SAMSUNG GALAXY S24 und S24 Plus (S24+) angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Etwa die Hälfte der Käuferinnen und Käufer entscheidet sich für das Galaxy S24 Ultra, mehr als jeder Vierte für ein normales Galaxy S24. Der Rest wählt mit dem Galaxy S24 Plus das unbeliebteste Modell. Dabei hat es mit dem großen Display und Akku zu einem fairen Preis durchaus Vorteile. Nicht jeder möchte 500 Euro mehr für einen Stift des Ultra-Modells ausgeben, aber trotzdem einen größeren Bildschirm und die lange Laufzeit haben. Genau für die Menschen ist das Galaxy S24 Plus eigentlich perfekt.

Anzeige

Ihr bekommt mit dem Samsung Galaxy S24 Plus ein solides High-End-Smartphone mit starker Ausstattung und könnt auch hier auf die KI-Funktionen zugreifen. Diese haben mich im Test des Galaxy S24 Ultra überzeugt. Wie bei den anderen Modellen erhaltet ihr ebenfalls sieben Jahre Software-Updates und neue Android-Versionen. Auch wenn der Preis für das Smartphone noch recht hoch ist, könnt ihr es dafür eine sehr lange Zeit verwenden. Mit der Zeit wird der Preis zudem weiter fallen.