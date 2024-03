Galaxy S24: Samsung zieht euch mehr Geld aus der Tasche

Samsung ist mit den Galaxy-S24-Smartphones ein großer Erfolg gelungen. Die neuen Modelle verkaufen sich, vermutlich auch wegen der KI-Funktionen, deutlich besser als die Galaxy-S23-Smartphones. Eine Version sticht dabei besonders hervor und macht Samsung richtig glücklich.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 Ultra verkauft sich am besten

Viele Menschen müssen sparen, da gefühlt alles teurer geworden ist. Samsung kann sich freuen, denn zumindest beim Kauf eines Galaxy S24 wird nicht ganz so sehr auf den Geldbeutel geschaut. Die Verkaufszahlen aller drei Modelle liegen deutlich höher als bei den Galaxy-S23-Smartphones. Weltweit wurden 8 Prozent mehr S24-Smartphones gekauft, in Europa sogar 28 Prozent mehr. Das ist besonders den starken Verkäufen in Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich zu verdanken (Quelle: Yonhap).

Anzeige

Interessant ist der Blick auf die einzelnen Modelle. Das teuerste Galaxy S24 Ultra verkauft sich mit einem Anteil von 52 Prozent am besten. Mehr als jeder zweite S24-Käufer greift zum Luxus-Handy, das für 1.449 Euro aufwärts auf den Markt kam. Mittlerweile ist das Handy aber schon günstiger zu haben. 27 Prozent der Käuferinnen und Käufer haben sich für das normale Galaxy S24 entschieden und nur noch 21 Prozent für das Galaxy S24 Plus.

Samsung ist es also gelungen, dass ihr gerne mehr für euer Smartphone zahlt. Das dürfte auch an der deutlich attraktiveren Ausstattung des S24 Ultra liegen, das beispielsweise auf Titan setzt, einen besseren Chip nutzt und den S Pen integriert hat. Im Endeffekt ist das ein doppelter Erfolg für das Unternehmen. Einerseits werden mehr S24-Modelle verkauft und andererseits kaufen die meisten Menschen die teuerste Ausführung.

Anzeige

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2024 14:22 Uhr

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Wahl des Samsung Galaxy S24 Ultra ist richtig

Mein Fazit im Test vom Samsung Galaxy S24 Ultra lautete, dass jeder sich dieses Handy kaufen soll, der es sich leisten kann. Es ist einfach die beste Option, auch wenn sie sehr teuer ist. Das normale Galaxy S24 ist zwar nicht schlecht, doch besonders wenn ihr euer Handy wirklich drei, vier oder mehr Jahre nutzen wollt, dann lohnt sich die Investition in das Ultra-Modell.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.