Samsung bringt erste Handys mit Software-Update auf den neuesten Stand

Der neue Monat hat gerade erst begonnen und da hat Samsung für viele Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer bereits eine riesige Überraschung. Noch bevor Google selbst das März-Update veröffentlicht hat, steht es für brandneue Handys in Deutschland zum Download bereit.

März-Update für erste Samsung-Smartphones ist da

Samsung hat erneut bewiesen, dass das südkoreanische Unternehmen seine hervorragende Update-Politik ohne Pause durchziehen kann. Am ersten Tag des neuen Monats hat Samsung das März-Update für die Galaxy-S24-Smartphones in Europa veröffentlicht. Es kann ab sofort also auch in Deutschland installiert werden und kommt tatsächlich bei ersten Nutzern an:

Wenn ihr also ein Samsung Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra (Test) besitzt, dann solltet ihr jetzt in den Einstellungen nach dem neuen Software-Update suchen. Mit der Zeit wird euch dieses aber auch zur Installation vorgeschlagen.

Wirklich viele Informationen zum etwas über 400 MB großen März-Update teilt Samsung nicht mit. Nur die üblichen Verbesserungen bei der Stabilität, Behebung von Fehlern und Optimierung der Performance. Es soll auch neue und erweiterte Funktionen geben. Was es damit auf sich hat, erfahren wir aber erst in den kommenden Tagen, wenn die neue Firmware auf mehr Smartphones ankommt und im Detail betrachtet wird.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Viele weitere Samsung-Geräte werden folgen

Für Samsung war das aber erst der Startschuss für viele weitere März-Updates. Die meisten Smartphones und Tablets der letzten Jahre werden von Samsung jetzt nach und nach mit der neuesten Software-Version versorgt. Die Galaxy-S24-Modelle machen da als neueste Geräte nur den Anfang.

Eine klare Reihenfolge gibt es bei Samsung im Übrigen nicht. Es war reiner Zufall, dass direkt die neuen Smartphones zuerst das März-Update erhalten. Es hätte auch ein beliebiges Einsteiger- oder Mittelklassemodell von vor zwei Jahren treffen können. Wichtig ist, dass das März-Update fertig ist und ihr schon bald eine neue Software-Version installieren könnt, damit ihr auf dem neuesten Stand seid.