Pixel Watch 3: Diese nützliche Funktion will Google noch geheim halten

Die kommende Pixel Watch 3 von Google könnte das Entsperren von Smartphones deutlich vereinfachen. Handy-Besitzer brauchen sich nicht mehr auf herkömmliche Methoden zu verlassen. Die Uhr selbst soll die präzise Ultrabreitband-Technologie zum Entsperren nutzen.

Google Facts

Pixel Watch 3: Handy mit UWB entsperren?

Berichten zufolge könnte Google mit der Pixel Watch 3 eine schnellere und sicherere Entsperrmethode für Android-Smartphones per Ultrabreitband-Technologie (UWB) einführen. Versteckte Hinweise im Code der App Google Play Services deuten darauf hin, dass „UWB-Ranging“ für diese nützliche und zeitsparende Funktion verwendet wird (Quelle: 9to5Google).

Anzeige

Der Vorteil für Smartwatch-Besitzer: Sie müssen sich nicht mehr per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck-Scan am Handy identifizieren. Die Uhr am Handgelenk bestätigt automatisch, dass es sich tatsächlich um den Besitzer handelt.

Derzeit gibt es bereits eine Entsperrfunktion über Bluetooth, wenn sich das gekoppelte Smartphone in der Nähe der Pixel Watch befindet. Diese Methode ist jedoch in Bezug auf Geschwindigkeit und Genauigkeit eingeschränkt. Durch die Integration von UWB in die Pixel Watch 3 könnte Google diese Einschränkungen überwinden. UWB bietet eine wesentlich präzisere und schnellere Verbindung zwischen Uhr und Smartphone, was ein nahezu sofortiges Entsperren ermöglichen könnte.

Anzeige

Im Video stellen wir euch die aktuelle Google Pixel Watch 2 vor:

Pixel Watch 2 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Pixel Watch 3: Smartphone muss UWB unterstützen

Damit das Entsperren per UWB funktioniert, müssen sowohl die Smartwatch als auch das Smartphone mit der Technologie ausgestattet sein. Doch selbst einige höherpreisige Handys unterstützen UWB nicht. Bei Google verfügen neben dem Pixel Fold nur die Pro-Modelle des Pixel 6, 7 und 8 über UWB.

Anzeige

Auch Samsung bietet die Technologie nicht in den Standardmodellen der Galaxy-S-Serie an. Es muss sich um ein Plus- oder Ultra-Modell handeln. Bei Samsungs Falt-Handys ist UWB seit dem Galaxy Z Fold 2 verfügbar. Bei Apple ist UWB hingegen seit dem iPhone 11 Standard.