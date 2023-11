Wie bei Samsung: Google will Pixel Watch 3 komplett verändern

Google hat zwar gerade erst die Pixel Watch 2 auf den Markt gebracht, doch das ist meist auch der Startschuss für die Entwicklung der nächsten Generation. Wie jetzt bekannt wurde, könnte sich die Pixel Watch 3 deutlich von der aktuellen Generation unterscheiden und dabei auf eigentlich unverzichtbare Dinge verzichten. Vorbild könnte auch Samsungs Galaxy Watch sein.

Google Pixel Watch 3 ohne physische Buttons erwartet

Während sich der Trend zum Smartphone ohne physische Buttons zum Glück nicht durchgesetzt hat, könnte Google bei der Pixel Watch 3 genau diesen Weg einschlagen. Laut neuesten Informationen hat das Unternehmen nämlich ein Patent eingereicht, bei dem genau dieser Verzicht auf physische Buttons gezeigt wird. Stattdessen soll die Bedienung der Buttons über das stark abgerundete Display umgesetzt werden. Zudem soll wie bei Samsung eine digitale Lünette zum Einsatz kommen.

Laut dem Patent sollen die Knöpfe nur noch virtuell zur Verfügung stehen und könnten die Bedienung der Pixel Watch 3 so deutlich verändern. Gleichzeitig könnte Google neue Funktionen unterbringen und eventuell die Positionierung individualisieren. Im Grunde würde die Pixel Watch 3 mit dem stark abgerundeten Display so bleiben wie die Vorgänger und nur auf die drehbare Krone und Buttons verzichten. Das deutet zumindest die Zeichnung an:

So könnte die Pixel Watch 3 aussehen. (Bildquelle: Google/Wareable

Gut möglich, dass Google von Anfang an das Design mit stark abgerundetem Glas gewählt hat, um diese Änderung vorzubereiten. Mit der Pixel Watch 3 könnte also die finale Idee umgesetzt werden – wenn die Technik funktioniert. Aktuell ist es nur ein Patent und am Ende muss auch die Bedienung auch gut von der Hand gehen.

Im Video stellen wir euch die Pixel Watch 2 vor:

Wann ist mit der Pixel Watch 3 zu rechnen?

Die Pixel Watch 2 wurde gerade erst mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt. Die neue Generation wird also vermutlich erst im Herbst 2024 mit dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro enthüllt. Bis dahin dürften noch viele weitere Details durchsickern.

