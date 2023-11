Galaxy Z Fold 6: Samsung hat eine praktische Idee

Mit dem Galaxy Z Fold 6 geht Samsung möglicherweise den nächsten Schritt in Sachen Design und Funktionalität. Was bisher als zusätzliches Accessoire galt, könnte bald fester Bestandteil des faltbaren Flaggschiffs werden: Der Eingabestift S Pen soll sich einem neuen Patent zufolge an der Seite oder Rückseite des Falt-Handys verstauen lassen.

Samsung Galaxy Z Fold 6: S Pen immer dabei?

Bisher mussten Besitzer eines Fold-Handys den S Pen separat kaufen und damit leben, dass der Eingabestift keinen festen Aufbewahrungsort hat. Das könnte sich mit dem Nachfolger des Galaxy Z Fold 5 ändern. Einem kürzlich erteilten US-Patent zufolge könnten Besitzer des Galaxy Z Fold 6 den digitalen Stift immer bei sich tragen.

So könnte der S Pen beim Galaxy Z Fold 6 aussehen. (Bildquelle: via PhoneArena

Eine Abbildung im Patentantrag zeigt, dass Samsung einen schmalen Schlitz entweder an der Seite oder an der Rückseite des Handys vorsieht, um den Stift sicher zu verstauen. Das Konzept erscheint recht durchdacht, da der S Pen so zu einem festen Bestandteil des Handys wird. Ohne Eingabestift hingegen würde eine Lücke entstehen. So mancher Nutzer könnte sich allein aus diesem Grund für einen S Pen entscheiden – wenn er nicht ohnehin dem Galaxy Z Fold 6 beiliegt.

Spannend bleibt die Frage nach dem Preis des Eingabestiftes. Eine integrierte S-Pen-Lösung dürfte den Preis des Galaxy Z Fold 6 in die Höhe treiben. Angesichts der immer stärker werdenden Konkurrenz im Bereich der Falt-Smartphones könnte sich Samsung aber auch dazu entschließen, die Mehrkosten selbst zu tragen.

Das halten wir von Samsungs aktueller Falt-Generation:

Ein Patent ist kein Versprechen

Wie immer gilt: Ein Patent allein ist noch kein Versprechen. Oft vergehen Jahre zwischen der Anmeldung und der Umsetzung einer Idee – wenn es überhaupt dazu kommt. Ob das Galaxy Z Fold 6 tatsächlich einen Einschub für den S Pen haben wird, weiß derzeit nur Samsung selbst. Wie das faltbare Flaggschiff schlussendlich aussehen und welche Funktionen es haben wird, bleibt bis zum Sommer offen.

