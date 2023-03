Mit dem Galaxy S23 Ultra hat Samsung eines der besten Smartphones auf den Markt gebracht. Seitdem das Handy bei den Käuferinnen und Käufern aufgeschlagen ist, tauchen aber immer wieder neue Probleme auf. Dieses Mal betrifft es den S Pen, der die Besitzer teilweise zur Weißglut treibt. Ein Update soll das Problem beheben.

Samsung Galaxy S23 Ultra: S-Pen-Update ist da

Seitdem Samsung die neuen Galaxy-S23-Smartphones auf den Markt gebracht hat, melden sich hin und wieder Besitzer, denen Probleme aufgefallen sind. So wurde beispielsweise kurz nach dem Marktstart bekannt, dass die Galaxy-S23-Smartphones wieder Probleme mit Android Auto haben. Das war schon zum Marktstart der Galaxy-S22-Modelle der Fall und ist somit doppelt ärgerlich. Jetzt ist aber ein komplett neues Problem aufgetaucht, welches nur das Galaxy S23 Ultra und den S Pen betrifft.

Bei Twitter, auf Reddit oder im Samsung-Forum nehmen die Beschwerden immer mehr zu, nachdem schon vor über zwei Wochen die ersten Besitzer das Problem beschrieben haben. Konkret geht es dabei um den S Pen des Galaxy S23 Ultra, der beim Herausnehmen laut Anzeige sofort die Verbindung zum Smartphone verliert. Der Stift muss dann wieder in das Smartphone gesteckt werden, um die Verbindung wieder aufzubauen.

Eine echte Lösung für das S-Pen-Problem scheint es aktuell beim Samsung Galaxy S23 Ultra nicht zu geben. Der Reset des Stifts soll auch nur für eine begrenzte Zeit eine Lösung sein. Danach soll das Problem wieder auftreten. Samsung muss also wohl mit einem Software-Update nachhelfen. Wie immer sind nicht alle Besitzer betroffen. Ihr könntet also Glück haben.

Wir haben uns das Samsung Galaxy S23 Ultra im Video genau angeschaut:

S Pen funktioniert trotz Verbindungsfehler

Das kuriose an der Geschichte ist aber, dass der S Pen trotz der abgebrochenen Verbindung zum Samsung Galaxy S23 Ultra funktioniert. Es ist wohl nur diese Anzeige, die den Besitzern auf die Nerven geht. Gut möglich, dass damit in erster Linie die Bluetooth-Verbindung zum S Pen gemeint ist. Denn der Digitizer im Display des Smartphones erkennt den Stift auch so. Wir sind gespannt, was bei dieser Geschichte herauskommt und ob Samsung das Problem schon bald mit einem Software-Update lösen kann.