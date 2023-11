iPhone 15 schafft Sensation: Stiftung Warentest fällt bemerkenswertes Urteil

Das Urteil der anerkannten Stiftung Warentest hat noch immer Gewicht. Nun finden sich auch alle vier neuen Modelle des iPhone 15 im laufend aktualisierten Smartphone-Vergleich. Eine Variante sticht dabei alle anderen Handys aus und schafft das bisher Unmögliche, denn dieser Tausendsassa ergattert als erstes Smartphone überhaupt die Gesamtwertung „Sehr gut“ – bemerkenswert und eine Sensation.

Das gab es tatsächlich noch nie. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Stiftung Warentest überzeugt ein Smartphone derart, dass es mit „Sehr gut“ bewertet wird. Dieser Coup gelingt dem iPhone 15 Pro Max – Apples aktuellem Spitzenmodell (Quelle: Stiftung Warentest).

Sehr gut: iPhone 15 Pro Max landet auf Platz 1 bei der Stiftung Warentest

Mit einer Gesamtnote von 1,5 schlägt das größte und auch teuerste iPhone 15 nicht nur alle seine Brüder, sondern auch alle anderen Smartphones im Handy-Vergleich der renommierten Stiftung Warentest. Eine solch herausragende Bewertung konnte noch kein Handy einfahren.

Doch Apple schlägt sich letztlich nur selbst, denn verdrängt werden die bisherigen Spitzenreiter iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Beide Handys erhielten die Note „Gut“ und eine Gesamtwertung von 1,6. Dieselbe Wertung ergattern übrigens auch alle anderen Modelle des iPhone 15. Sowohl das reguläre Modell, die Plus-Variante als auch das iPhone 15 Pro erhalten das Qualitätsurteil „Gut“ (1,6).

Alle Modelle des iPhone 15 können bei der Stiftung Warentest überzeugen:

Am Ende führen derzeit alle genannten sechs Apple-Handys die Wertung der Stiftung Warentest an. Erst danach folgen das Samsung Galaxy S23 Ultra und das Samsung Galaxy S23 Plus, allerdings ebenso mit einer guten Gesamtwertung von 1,6.

Bei einem solch knappen Ergebnis fragt man sich, in welchen Punkten das iPhone 15 Pro Max am Ende überzeugender war, um sich mit einem „Sehr gut“ an die Spitze setzen zu können.

Kamera macht den entscheidenden Unterschied

Bei genauer Betrachtung ist es der Punkt „Kamera“, der den Ausschlag gibt. Denn kein anderes iPhone und auch kein anderes Handy an sich schlägt das iPhone 15 Pro Max in dieser Disziplin. Die Stiftung Warentest vergibt hier eine 1,4 und damit die Note „Sehr gut“. Knapp auf den Fersen ist nur das iPhone 15 Pro mit einer Note von 1,5. Wahrscheinlich gibt das leistungsfähigere Zoom-Objektiv der Max-Variante den Ausschlag.

Apropos: Bereits die Profis bei Dxomark waren von der Kamera des iPhone 15 Pro Max derart angetan. Allein das Huawei P60 Pro war in diesem Punkt noch etwas besser, doch dieses in Deutschland nicht sonderlich erfolgreiche Modell findet sich erst gar nicht in der Wertung der Stiftung Warentest.

