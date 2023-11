Hilfe für iPhone-Nutzer: Apple arbeitet heimlich an Mini-Update

Noch hat Apple die Existenz von iOS 17.1.1 offiziell nicht bestätigt, doch erste Hinweise auf das kleinere Service-Update fürs iPhone tauchen bereits jetzt auf. Fragt sich nur, welche der zahlreichen Probleme Apple mit dem Update konkret beheben möchte. Drei potenzielle Bugs rücken in den Fokus.

Kein Geheimnis: Apple werkelt im Moment an iOS 17.2, erste Vorabversionen gibt es schon und Entwickler wie auch freiwillige Beta-Tester haben darauf Zugriff. Ein Geheimnis: Noch vor iOS 17.2 wird Apple ein weiteres, wesentlich kleineres iPhone-Update bereitstellen.

Noch vor iOS 17.2: Apple bereitet iOS 17.1.1 fürs iPhone vor

Wie aus den Webseiten-Analyseprotokollen der Kollegen von MacRumors hervorgeht, scheint Apple bereits intern das Mini-Update auf iOS 17.1.1 zu testen (Quelle: MacRumors). Demnach plant der iPhone-Hersteller mindestens noch eine weitere Aktualisierung vor dem Release von iOS 17.2 zu veröffentlichen.

Darüber herrscht nun also Klarheit. Unklar ist jedoch, welche Probleme Apple mit dem Update aus der Welt schaffen will. Bei näherer Überlegung kommen drei potenzielle und bekannte Fehlerquellen in die Auswahl:

Wi-Fi-Verbindungsprobleme: Diese adressiert Apple bereits in iOS 17.2, könnte sich aber entschlossen haben, die Problemlösung bereits früher mit iOS 17.1.1 zu veröffentlichen.

Diese adressiert Apple bereits in iOS 17.2, könnte sich aber entschlossen haben, die Problemlösung bereits früher mit iOS 17.1.1 zu veröffentlichen. Ausschaltprobleme: Einige iPhones schalten sich ohne Vorwarnung in der Nacht einfach für längere Zeit aus. Ein kurioses Problem, für das es bisher von Apple noch keine Lösung gibt.

Einige iPhones schalten sich ohne Vorwarnung in der Nacht einfach für längere Zeit aus. Ein kurioses Problem, für das es bisher von Apple noch keine Lösung gibt. BMW vs. iPhone: Mittlerweile seitens BMW und Apple wurde ein schwerwiegendes Problem des iPhone 15 bestätigt. Wer nämlich sein neues Apple-Handy kabellos in neueren BMWs lädt, der riskiert einen Defekt am NFC-Chip und setzt damit Apple Pay außer Gefecht. Apple versprach zuletzt ein zeitnahes Update.

Mit iOS 17 führte Apple zahlreiche neue Features ein:

Wann kann mit dem Release gerechnet werden?

Eine Veröffentlichung von iOS 17.1.1 kann wohl schon in den nächsten ein beziehungsweise zwei Wochen erwartet werden. Zuletzt gab Apple das Update von iOS 17.1 am 25. Oktober 2023 frei. Das nächstgrößere Service-Update auf iOS 17.2 dürfte wiederum bis Mitte Dezember fertiggestellt sein. Für die angesprochenen und erwähnten Probleme wohl zu spät. Apple tut also gut daran, diese vorher zu beseitigen.

