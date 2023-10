BMW warnt iPhone-Nutzer: Hände weg von diesem Feature

Wer ein neues iPhone 15 hat und dieses kabellos in einem BMW lädt, der sei nun auch offiziell vom bayrischen Automobilhersteller gewarnt. Es häufen sich nämlich auch Berichte aus Deutschland, nach denen die Hardware der neuen Apple-Handys permanente Schäden nimmt. Wer in Zukunft noch per Apple Pay zahlen will, sollte den folgenden Rat beherzigen.

Wer ein iPhone 15 sein Eigen nennt, sollte aktuell davon absehen, dieses kabellos im BMW aufzuladen. Diverse Modelle des bayrischen Automobilfabrikanten bieten ein kabelloses Ladepad, doch dieses soll aktuellen Berichten nach nigelnagelneue iPhone 15 außer Gefecht setzen (Quelle: MacRumors).

BMW zerstört NFC-Chip des iPhone 15

Demnach funktioniert der im Apple-Handy verbaute NFC-Chip nicht mehr. Konkret sollen betroffene Geräte nach dem Laden in den Wiederherstellungsmodus wechseln, anschließend sei der NFC-Chip nicht mehr zu nutzen.

Bemerkbar macht sich dies dadurch, dass Apple Pay nicht mehr zur Verfügung steht. Apples Wallet-App quittiert den Dienst mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Die besagt, dass Apple Pay nicht eingerichtet werden konnte.

Dem Bericht von MacRumors nach bestätigte Apple in diversen Fällen den defekten NFC-Chip der Geräte und tauschte die Geräte entsprechend aus. Allerdings kommt es daraufhin zum selben Problem mit den Tauschgeräten.

Es kann also im Augenblick nur davor gewarnt werden, ein iPhone 15 kabellos in einem BMW zu laden. Auch wenn die Berichte mehrheitlich vom iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sprechen, kann wohl nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass auch die beiden Standardmodelle betroffen sind. Auch deren Besitzer sollten lieber im BMW per Kabel laden, nicht aber kabellos über die Ladematte.

Warten auf eine Lösung

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, wie verbreitet das Problem ist. Entsprechende Stellungnahmen werden erwartet. Bis dahin sollten die iPhone-Besitzer unter den BMW-Fahrern vorsichtig sein und die Warnung erst nehmen.