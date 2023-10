Xiaomi 14 bricht Rekorde: HyperOS läuft der Konkurrenz davon

Xiaomi steht kurz vor der Einführung des Xiaomi 14 (Pro). Nicht nur das Handy selbst ist neu, sondern auch das Betriebssystem. Statt MIUI kommt erstmals HyperOS als neue Oberfläche zum Einsatz. Diese soll für mehr Geschwindigkeit sorgen, wie erste Benchmark-Ergebnisse zeigen.

Xiaomi 14: Neue Rekorde dank HyperOS?

Noch im Oktober stellt der chinesische Hersteller Xiaomi mit dem Xiaomi 14 (Pro) zwei neue Smartphones vor, die es in sich haben. Die Kombination aus Leica-Kamera, neuem Snapdragon-Prozessor und HyperOS statt MIUI soll neue Maßstäbe setzen. Das könnte Xiaomi tatsächlich gelungen sein, wie erste Benchmark-Ergebnisse zeigen.

Die durchgesickerten Geekbench-5- und Geekbench-6-Werte für das Xiaomi 14 zeigen beeindruckende Fähigkeiten. Bei Geekbench 5 erreicht das Handy einen Single-Core-Wert von 1.698 und einen Multi-Core-Wert von 6.260. Noch besser sind die Ergebnisse bei Geekbench 6. Hier erreicht das Xiaomi 14 einen Single-Core-Wert von 2.244 und einen Multi-Core-Wert von 6.820 (Quelle: GSMChina). An diese Werte kommen die Flaggschiffe der Konkurrenz nicht heran.

Die hohe Leistung des Xiaomi 14 ist vor allem auf den Snapdragon 8 Gen 3 zurückzuführen. Der Top-Prozessor von Qualcomm wird uns in naher Zukunft in vielen Android-Flaggschiffen begegnen. Aber auch abseits des Prozessors dürfte Xiaomi einige Optimierungen an HyperOS vorgenommen haben, ohne die die kolportierten Rekordwerte in den Benchmarks nicht möglich gewesen wären.

Xiaomi: HyperOS statt MIUI

Das neue HyperOS wird auf dem Xiaomi 14 (Pro) debütieren, soll aber im Laufe der Zeit auch MIUI auf bestehenden Smartphones ablösen. Xiaomi hat sich für die Android-Oberfläche viel vorgenommen und plant, das Betriebssystem auch in anderen Geräteklassen einzusetzen. Was genau HyperOS alles kann, werden wir wohl bei der Vorstellung des Xiaomi 14 (Pro) erfahren.

