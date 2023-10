HyperOS statt MIUI: Diese Xiaomi-Handys sollen damit ausgestattet werden

Mit der Ankündigung von HyperOS als Nachfolger für MIUI hat Xiaomi die gesamte Technik-Welt überrascht. Zusammen mit den Xiaomi-14-Smartphones will das chinesische Unternehmen die neue Oberfläche offiziell einführen. Doch auch ältere Modelle sollen damit ausgestattet werden. Nun ist eine Liste mit den möglichen Handys aufgetaucht.

Xiaomi Facts

Diese Xiaomi-Handys könnten HyperOS erhalten

Xiaomi hat offiziell verkündet, dass zusammen mit den kommenden Top-Smartphones Xiaomi 14 und 14 Pro auch eine neue Oberfläche mit dem Namen HyperOS eingeführt wird. Diese ersetzt das seit vielen Jahren genutzte MIUI. Was sich bei der neuen Oberfläche genau ändert, hat Xiaomi noch nicht verraten. Das wird wohl erst passieren, wenn die neuen Smartphones am 24. Oktober in China vorgestellt werden. Doch jetzt ist eine Liste aufgetaucht, die alle Smartphones enthalten soll, die HyperOS per Update erhalten.

Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Liste von Xiaomi. Sie soll vielmehr auf Basis der aktuellen Gerüchte erstellt worden sein. Demnach will das chinesische Unternehmen wirklich viele Geräte mit HyperOS ausstatten (Quelle: HuaweiCentral).

Folgende Xiaomi-Geräte sollen HyperOS erhalten:

Xiaomi

Xiaomi 14 (vorinstalliert)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

Poco:

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO C55

Redmi

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C / Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 4G / 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Wie ihr seht, sollen eben nicht nur direkte Xiaomi-Geräte mit HyperOS ausgestattet werden, sondern auch von den Untermarken Redmi und Poco. Das chinesische Unternehmen will MIUI also wohl komplett loswerden und voll auf die neue Oberfläche setzen.

Wenn ihr zum Abschied noch einmal alles aus MIUI herausholen wollt, solltet ihr euch unser Video anschauen:

Diese Einstellungen solltet ihr bei eurem Xiaomi-Smartphone unbedingt ändern Abonniere uns

auf YouTube

MIUI bietet viel Verbesserungspotenzial

Der Wechsel von MIUI auf HyperOS kann für Xiaomi eine große Chance sein, um sich von vielen Altlasten zu befreien und eine wirklich smarte und durchdachte Oberfläche zu liefern. Was das chinesische Unternehmen besser machen sollte, hat mein Kollege Frank Ritter in einem Artikel zusammengefasst.