iOS-Emulator für Android: Gibt es das?

Mit einem Emulator lassen sich Anwendungen starten, die eigentlich für ein anderes Betriebssystem entwickelt wurden. Gibt es einen iOS-Emulator, mit dem man iPhone-Apps auf Android-Smartphones benutzen kann?

Auch wenn es sich um mobile Betriebssysteme handelt, sind Android und iOS komplett verschieden. Es ist also in der Praxis nahezu unmöglich, das Apple-Betriebssystem auf einem Android-Smartphone zu installieren, wenn man nicht grundlegend in die Gerätestruktur eingreift.

iOS-Apps auf Android starten: Nur das klappt

Man findet zwar verschiedene Emulatoren, mit denen man zum Beispiel Gameboy-Spiele auf dem iPhone oder Android-Apps auf einem Windows-PC starten kann, eine funktionierende Emulation von iOS auf Android-Smartphones gibt es aber nicht. Es gibt lediglich einige Ansätze, bei denen ambitionierte Entwickler ältere iOS-Apps unter Android gestartet haben.

Im Frühjahr 2023 hat der Entwickler „ciciplusplus“ das Projekt „touchHLE“ für Android-Geräte umgesetzt. Mit „touchHLE“ ist es einem anderen Entwickler gelungen, alte Apps für iPhone OS 2.0 auf Mac und Windows zu emulieren. Der Emulator ist nur mit alten Anwendungen kompatibel, da für aktuelle Apps erweiterte Sicherheitsrichtlinien gelten. Bei Twitter/X zeigt Ciciplus, wie einige alte iOS-Apps auf einem Android-Smartphone aussehen.

Keine iOS-Apps für Android

Die Entwicklung und der Betrieb des Emulators sind stark eingeschränkt. So funktioniert das Prohekt nur auf Smartphones mit AArch64, einem bestimmten Prozessor-Chip. Für die Installation der Apps wird zudem das originale Setup-Programm benötigt, auf das man jedoch mangels App-Store-Anbindung keinen Zugriff hat.

Ein iOS-Emulator für Android-Smartphones ist aktuell also nur eine technische Spielerei und nichts, was in naher Zukunft für einen großen Nutzerkreis bedienbar wäre. Pläne, das „touchHLE“-Projekt auf weitere, aktuelle Apps auszuweiten oder gar eine komplette Emulation von iOS zu ermöglichen, gibt es derzeit nicht. Wer etwas (auf eigene Gefahr) mit den Möglichkeiten herumspielen möchte, kann den Quellcode des Emulator-Projekts bei Github ansehen.

