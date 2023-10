Samsung Pay: Fallen Kosten an?

Samsung Pay ist der Bezahldienst des südkoreanischen Technik-Unternehmens Samsung. Einmal angemeldet, kann man damit per Smartphone oder Smartwatch von Samsung bezahlen. Gibt es Gebühren oder andere Kosten, die für die Nutzung von Samsung Pay anfallen?

Der Bezahldienst wird in der Samsung-Wallet-App eingerichtet. Voraussetzung ist ein kompatibles Gerät. Bei der Aktivierung von Samsung Pay wird ein Konto bei der Solarisbank erstellt.

Kann man mit Samsung Pay ohne Gebühren bezahlen?

Die Nutzung von Samsung Pay ist kostenlos. Es fallen für den Nutzer also keine Gebühren an. Man bezahlt lediglich den Preis, der an der Kasse verlangt wird. Die Solarisbank stellt die digitale Visa-Karte für das Samsung-Pay-Konto zur Verfügung. Dafür wird nichts berechnet. Auch im Ausland ist der Einsatz von Samsung Pay ohne zusätzliche Kosten möglich. Das funktioniert überall, wo Zahlungen per Visa akzeptiert werden.

Ist ein Konto für die Abrechnung einer Samsung-Pay-Zahlung nicht ausreichend gedeckt, fällt für jeden gescheiterten Buchungsversuch eine Gebühr in Höhe von mindestens 1,20 Euro an. Dazu können weitere Gebühren kommen, die die Solarisbank verlangt werden (Quelle: Samsung).

Samsung Pay: Diese Zusatzkosten können anfallen

Nutzt man Samsung Pay für Zahlungen an Kassen oder Online-Bezahlungen, gibt es keine Gebühren. Anders sieht es aus, wenn man den zusätzlichen Service „Splitpay“ benutzt. Damit handelt es sich um eine Option, mit der man größere Beträge in Raten von 100 bis 1.500 Euro aufteilen kann. Der effektive Jahreszins liegt bei 12,68 Prozent (Quelle: Stiftung Warentest). Es können Ratenzahlungen mit einer Länge von 3 bis 24 Monaten eingerichtet werden. Der Verfügungsrahmen hängt vom bisherigen Zahlverhalten und anderen Bedingungen ab. Der Maximalbetrag wird vor jeder Zahlung neu ermittelt. Die zur Verfügung stehenden 1.500 Euro können nicht auf einen Schlag für eine Zahlung eingesetzt werden, sondern lediglich zusammengerechnet auf verschiedene Rechnungsbeträge.

Wer höhere Beträge bezahlen will, kann sein Samsung Wallet auch vorab aufladen und anschließend das Guthaben einsetzen.

