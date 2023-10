Im Vergleich zum Pixel 7 Pro: Google spendiert Pixel 8 Pro unerwartete Verbesserung

Google hat seine Pixel-8-Smartphones mittlerweile auf den Markt gebracht und so tauchen auch immer mehr Informationen auf, die vorher gar nicht so bekannt waren. Die Ladegeschwindigkeit der beiden Handys lag dabei gar nicht im Fokus, da sie im Vergleich zur Konkurrenz nicht wirklich beeindruckend ist. Im Vergleich zu den Vorgängern hat sich aber tatsächlich etwas getan.

Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro laden schneller

Bei der Vorstellung der neuen Pixel-8-Smartphones hat kaum jemand die Ladegeschwindigkeit beachtet. Google gibt bis zu 30 Watt per Kabel an und die Handys sollen in etwa 30 Minuten zur Hälfte aufgeladen sein. Dieser Wert beeindruckt im Grunde niemanden in Zeiten, in denen Smartphones aus China in unter 20 Minuten komplett geladen sind. Doch Google hat im Detail verbessert und die Ladezeit im Vergleich zu den Pixel-7-Smartphones beschleunigt – obwohl es auf dem Papier gar nicht danach aussieht.

Bei AndroidAuthority hat man genau nachgemessen und den deutlichen Unterschied festgestellt. Folgende Ladezeiten erreichen die beiden Smartphone-Generationen:

Pixel 8 in 77 Minuten komplett geladen

Pixel 8 Pro in 79 Minuten komplett geladen

Pixel 7 in 100 Minuten komplett geladen

Pixel 7 Pro in 101 Minuten komplett geladen

Für den Test wurde das 30-Watt-Ladegerät von Google verwendet (bei Amazon anschauen). Bei der detaillierten Betrachtung der Werte wurde festgestellt, dass die neuen Pixel-8-Smartphones über längere Zeit schneller laden – wenn man bei bis zu 30 Watt von „schnell“ reden möchte. Ihr spart bei den neuen Handys über 20 Minuten und das ist schon ein beachtlicher Wert.

Im Video stellen wir euch die Pixel-8-Smartphones vor:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein?

auf YouTube

Akkus des Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Google verbaut im Pixel 8 einen 4.575-mAh-Akku, der nun mit einer Stunde und 17 Minuten zumindest einigermaßen schnell aufgeladen werden kann. Beim Pixel 8 Pro fällt der Akku mit 5.050 mAh etwas größer aus. Dort dauert der Ladevorgang mit einer Stunde und 19 Minuten minimal länger. Kabellos können beide Smartphones ebenfalls aufgeladen werden, dann dauert der Ladevorgang aber erheblich länger.

