Pixel 8 Pro: Neues Display macht Probleme

Google hat mit dem Pixel 8 Pro gerade erst sein neuestes High-End-Smartphone auf den Markt gebracht und an erste Käuferinnen und Käufer verschickt. Doch jetzt tauchen auch schon die ersten Probleme auf. Dieses Mal geht es um das Display und einen komischen Farbverlauf, der so sicher nicht gewollt ist.

Google Pixel 8 Pro zeigt erste Schwächen beim Display

Das Pixel 8 Pro ist das bisher beste Android-Smartphone, das Google auf den Markt gebracht hat. Es gibt einen neuen Prozessor, der abgefahrene KI-Funktionen ermöglicht, eine der besten Kameras und ein neues Display, welches die Konkurrenz im ersten Test übertrumpft hat. Doch genau dieser Bildschirm macht aktuell bei einigen Besitzern Probleme – zumindest die Darstellung darauf.

Bei Reddit melden sich aktuell einige Besitzer des Pixel 8 Pro und beschweren sich dort über einen ungewollten Farbverlauf auf dem Always-On-Display. Die Schrift des Textes wird zur Seite nämlich plötzlich rötlich. Eigentlich sollte die Schrift über das ganze Display weiß bleiben. So sieht das dann aus:

Das Problem ist aber nicht einheitlich. Oben hat sich die Schrift links auf dem Bildschirm rötlich verfärbt, in einem anderen Fall verfärbt sich die Schrift auf der rechten Seite. Bei einem anderen Besitzer ist nur die Mitte weiß und die beiden Seiten rechts und links gehen langsam ins rötliche über.

Ein Nutzer vermutet, dass es mit der Frequenz des Displays zu tun hat. Google verbaut im Pixel 8 Pro ein LTPO-Panel, welches zwischen 1 und 120 Hz arbeitet. Wird die Bildwiederholfrequenz ganz langsam, verfärbt sich das Display. Forciert man 120 Hz, ist der Text weiß. Ob es sich dabei nun um einen Fehler mit der Software oder Hardware handelt, lässt sich damit noch nicht feststellen.

Im Video stellen wir euch die neuen Pixel-8-Smartphones vor:

Display-Problem auch in neuer Testversion vorhanden

Die komische Darstellung auf dem Always-On-Display des Pixel 8 Pro kommt nicht nur in der finalen Software vor, sondern auch in der ersten Android 14 QPR1 Beta (Quelle: 9to5google). Ob und wie Google es lösen will, ist nicht bekannt. Spätestens jetzt dürfte der Fehler aber untersucht werden.

