„Beste Aufnahme“: Gesichter tauschen (Google Pixel)

Mit dem Google Pixel 8 führt Google einige neue Kamera-Funktionen ein. Eines dieser Features heißt „Beste Aufnahme“. Damit kann man auf Fotos mit Menschen Gesichter austauschen. Das eignet sich zum Beispiel wenn man auf einem Foto die Augen geschlossen hat, versehentlich ein „Duck-Face“ macht oder anderweitig seltsam guckt.

Die „Beste Aufnahme“ lässt sich sowohl bei Selfies als auch bei Gruppenfotos mit bis zu 5 Leuten auswählen. Gerade wenn man Bilder mit mehreren Leuten machen will, muss man nicht mehr mehrere Anläufe starten, bis alle Personen richtig schauen. Stattdessen kann man Gesichter aus den verschiedenen Einzelfotos einfach zu einem finalen Ergebnis zusammenfassen.

„Beste Aufnahme“: So funktioniert das Kamera-Feature

Schießt zunächst einige Fotos mit mindestens einem Gesicht. Danach öffnet ihr die Bearbeitungsfunktion für das Bild. Steuert die „Tools“ an. Hier findet ihr die Option „Beste Aufnahme“. Danach sucht Google kurz Aufnahmen mit den gleichen Personen und im gleichen Setting. In der Vorschau seht ihr, wie die verschiedenen Gesichter aussehen. Sucht euch jeweils das Motiv mit dem besten Gesichtsausdruck für jede Person aus, indem ihr darauf tippt. Danach drückt ihr auf „Fertig“. Speichert das Ergebnis mit „Kopie speichern“.

Der kleine Clip von Google zeigt, wie das „Best Take“-Feature in Aktion aussieht:

„Best Take“: Beste Aufnahme beim Google Pixel 8

Mit „Beste Aufnahme“ Gesichter auf Gruppenfotos tauschen

Um die Funktion zu verwenden, benötigt man keine Internetverbindung. Die Bearbeitung wird mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz durchgeführt. Ein „Face Swap“, in dem man ein Gesicht auf den Körper einer anderen Person setzt, ist damit nicht möglich. Die Funktion steht auf allen Geräte-Kameras, also der Front- und Hauptkamera zur Verfügung. Wurden Bilder in Google Fotos hochgeladen, kann man damit sogar Fotos bearbeiten, die nicht mit dem jeweiligen Google-Pixel-Smartphone erstellt wurden. Es wird kein Wasserzeichen oder anderes Erkennungsmerkmal auf den von KI bearbeiteten Aufnahmen abgelegt.

Die Funktion ist nur für Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro verfügbar. Um die Funktion zu finden, sollte man die aktuelle Android-Version installiert haben.

