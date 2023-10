Pixel Watch 2: Google-Smartwatch wird verramscht

Google ist spendabel: Vorbesteller des neuen Pixel 8 Pro haben eine Pixel Watch 2 gratis dazu bekommen. Die Großzügigkeit führt aber zu ungeahnten Konsequenzen. Auf Kleinanzeigen und anderen Plattformen wird die Google-Smartwatch jetzt verramscht. Der Preisverfall ist enorm.

Im Vergleich zum Vorgänger hat Google den Preis für das Pixel 8 Pro zwar angezogen, eines blieb aber gleich: die Vorbesteller-Aktion. Wie auch im Vorjahr hat Google allen Vorbestellern des neuen Smartphone-Flaggschiffs eine Pixel Watch 2 spendiert. Die Smartwatch schlägt mit 399 Euro zu Buche. Wer Interesse an der Google-Uhr hat, muss aber längst nicht mehr so tief in die Tasche greifen.

Pixel Watch 2: Angebotsflut auf Kleinanzeigen

Die Pixel Watch 2 wird auf Kleinanzeigen verscherbelt. (Bildquelle: Kleinanzeigen)

Ein Blick auf Kleinanzeigen und Co. zeigt: Die Pixel Watch 2 wird verramscht. Teilweise wird die Smartwatch schon für 249 Euro angeboten – neu und originalverpackt. Die Flut an Pixel-Watch-2-Angeboten dürfte der Vorbesteller-Aktion geschuldet sein. Viele Käufer des Pixel 8 Pro versuchen offenbar, ihre Gratis-Smartwatch auf Kleinanzeigen und anderen Verkaufsplattformen zu Geld zu machen, um so den Effektiv-Preis ihres neuen Smartphones zu drücken.

Wie das funktioniert, zeigt ein Rechenbeispiel: Das Pixel 8 Pro schlägt mit 1.099 Euro zu Buche. Wer die Pixel Watch 2, die es für Vorbesteller gratis dazu gab, für 250 Euro bis 300 Euro verkaufen kann, zahlt unterm Strich nur noch 799 Euro bis 850 Euro fürs Pixel 8 Pro. Für Verkäufer und Käufer ist das eine Win/Win-Situation.

Gegenüber dem Vorgänger hat die Pixel Watch 2 einige Verbesserungen erhalten:

Pixel Watch erhält Update auf Wear OS 4

Die Pixel Watch 2 hat Wear OS 4 bereits an Bord, die originale Pixel Watch musste aber lange auf das Update warten. Erst vor wenigen Tagen wurde die neue Software verteilt – mehrere Monate, nachdem Wear OS 4 auf der Galaxy Watch 6 den Startschuss feierte. Selbst die Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 haben das Update früher erhalten. So zügig Google bei den Softwareupdates für die eigenen Pixel-Handys ist, so langsam ist der Konzern bei seinen Smartwatches. Außerdem gibt es nur für drei Jahre Software-Updates. Bei den Smartphones sind es mittlerweile sieben Jahre.

