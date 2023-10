Pixel 8 Pro vs. iPhone 15 Pro Max: Im Kamera-Duell gibt es einen Sieger

Das Google Pixel 8 Pro muss sich der Konkurrenz von Apple leicht geschlagen geben. In der Kamerawertung von DxOMark hat es das Top-Smartphone von Google nicht ganz an die Spitze geschafft. Am Ende muss es sich mit dem vierten Platz begnügen.

Google Pixel 8 Pro: Nur Platz 4 bei DxOMark

Mit dem Pixel 8 Pro von Google lassen sich sehr schicke Fotos und Videos erstellen. Für den ersten Platz im weltweiten Ranking der Kamera-Experten von DxOMark hat es am Ende aber nicht gereicht – selbst Silber und Bronze gehen an die Konkurrenz. Mit 153 Punkten landet das Google-Handy knapp hinter dem Huawei P60 Pro und dem iPhone 15 Pro (Max) auf dem vierten Platz. Diesen teilt sich das Smartphone mit dem Oppo Find X6 Pro.

Zu den Stärken des Google Pixel 8 Pro zählt den Experten zufolge die bemerkenswerte Farbwiedergabe. Bei Tageslicht wie auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen überzeugt das Smartphone sowohl bei Fotos als auch bei Videos mit angenehmen und präzisen Farben.

Besonders hervorzuheben ist die exakte Darstellung von Hauttönen in verschiedenen Lichtsituationen. Die Bildqualität überzeugt zudem mit vielen Details in verschiedenen Zoomstufen und bei Makroaufnahmen. Im Videobereich bietet das Pixel 8 Pro ein solides HDR-Ergebnis mit ansprechender Helligkeit und Kontrast. Auch die Audioqualität überzeugt, vor allem dank der verbesserten Lautsprecher.

Es gibt aber auch ein paar Nachteile: Bei genauerem Hinsehen fallen der Verlust sehr feiner Bilddetails und gelegentliche Fehler bei der Tiefenschärfe auf. Bei eher schlechten Lichtverhältnissen treten in Videos sichtbare Rauschprobleme auf und die Schärfeunterschiede zwischen den Einzelbildern sind spürbar. Der Audio-Zoom ist nur beschränkt leistungsfähig (Quelle: DxOMark).

Das halten wir vom Pixel 8 (Pro):

Google Pixel 8 Pro neuer Display-König

Auch wenn sich das neue Google-Handy bei den Kameras nicht an die Spitze setzen konnte, sieht es beim Bildschirm anders aus. Hier lässt das Pixel 8 Pro mit 154 Punkten die Konkurrenz hinter sich und belegt im weltweiten Ranking den ersten Platz.

