Nach Update: Google macht Smartwatches schlechter

Bugfixes oder neue Funktionen: Softwareupdates machen Elektronikgeräte in der Regel besser. Dass es auch anders geht, beweist Google. Der Konzern hat ein Update für die erste Generation der Pixel Watch veröffentlicht, das die Smartwatch in einem entscheidenden Merkmal beschneidet: der Ladegeschwindigkeit.

Vor kurzem hat Google die Pixel Watch 2 in den Handel gebracht. Die neue Smartwatch punktet unter anderem mit verbesserten Fitness-Funktionen und einem neuen Prozessor. Besitzern der ersten Generation, die sich von den Neuerungen bisher nicht überzeugen ließen, liefert Google jetzt einen weiteren Grund zum Upgrade.

Pixel Watch: Nach Update lädt die Smartwatch langsamer

Denn nach einem Firmware-Update verlangsamt der US-Konzern die Ladegeschwindigkeit der Pixel Watch. Nach der Aktualisierung braucht die Uhr nun 45 Minuten, um von 0 auf 50 Prozent zu laden – 15 Minuten mehr als zuvor. Auf 80 Prozent lädt die Pixel Watch jetzt in 75 Minuten (20 Minuten länger) und von 0 auf 100 Prozent sind es nun 110 Minuten, was einem Plus von 30 Minuten entspricht.

Bemerkenswert: Die neue Pixel Watch 2 braucht für den Sprint von 0 auf 50 Prozent 30 Minuten – und damit so viel, wie der Vorgänger vor dem Update.

Weshalb Google die Ladegeschwindigkeit begrenzt, verrät das Unternehmen nicht. Gegenüber 9to5Google hat Google lediglich bestätigt, dass das Update die Ladezeiten verlängert. Denkbar sind etwa Hitzegründe. Womöglich hat sich die Pixel Watch bei den ursprünglichen Zeiten zu sehr erwärmt.

Laut 9to5Google sollen die aktualisierten Ladezeiten, die Google nun auf der Webseite der Pixel Watch listet, ohnehin mehr den realen Erfahrungen der letzten Monate entsprechen (Quelle: 9to5Google).

Was die neue Pixel Watch 2 kann, verraten wir im Video:

Die besten Smartwatches

Wer auf der Suche nach einer neuen Smartwatch ist, muss nicht zwangsläufig zur Pixel Watch 2 oder zum Vorgänger greifen. Es gibt auch gute Modelle von Apple, Huawei, Samsung oder Garmin. Eine Liste von empfehlenswerten Smartwatches haben wir hier:

