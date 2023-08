Habt ihr euch Notizen auf einem Blatt Papier gemacht, wollt ihr sie möglicherweise in digitaler Form speichern. Dafür müsst ihr nicht noch einmal alles per Tastatur abschreiben, sondern könnt mit einem entsprechenden Dienst die Handschrift in Text umwandeln und digital speichern.

Google Facts

Bei der Umwandlung der Handschrift in Text helfen euch eine App für das Android-Smartphone oder das iPhone sowie die Handy-Kamera.

Geschriebene Texte auf dem Smartphone speichern

Android-Nutzer können auf die vorinstallierte App „Google Lens“ zugreifen. Geht so vor, um eure per Kugelschreiber oder einem anderen Stift geschriebenen Inhalte digital zu speichern:

Öffnet die Google-Lens-App. Normalerweise ist die Google-App auf Android-Smartphones vorinstalliert, ihr könnt sie aber auch nachträglich herunterladen (zum Download im Google Play Store). In den Optionen unten wischt ihr nach links oder rechts, um die „Text“-Funktion zu öffnen. Haltet die Smartphone-Kamera auf den Zettel mit den handschriftlichen Eingaben. Tippt auf den Auslöser-Button im mittleren Bildschirmbereich. Danach wird der erkannte Text hervorgehoben. Tippt auf die einzelnen Eingaben, um sie zu markieren. Unten seht ihr die vom Smartphone erkannten Wörter. Die Eingaben könnt ihr so kopieren und in einer anderen App, zum Beispiel einer Notizen-Anwendung einfügen.

Google Lens kann noch viel mehr:

Handschrift in Text umwandeln: So geht es beim iPhone & iPad

iPhone- und iPad-Nutzer können seit iOS 15 ebenfalls auf systemeigene Funktionen zur Texterkennung zurückgreifen. Das funktioniert ganz einfach über die Kamera-App. Gegebenenfalls muss man das Feature „Erkannten Text anzeigen“ vorher noch in den Kamera-Einstellungen aktivieren.

Daneben greifen iOS-Nutzer auf eine zusätzliche Drittanbieter-App zu, um handgeschriebene Notizen in Text umzuwandeln. Dafür eignen sich zum Beispiel die kostenlose App „Pen to Print“.

PenToPrint Handschrift in Text Serendi LTD

Auch damit scannt ihr das Blatt Papier ein und wartet darauf, dass das iOS-Gerät den geschriebenen Text erkennt. Eingaben lassen sich danach nachträglich innerhalb der App bearbeiten oder speichern. Wer die Inhalte jedoch in eine andere Anwendung exportieren will, benötigt die kostenpflichtige Version von „Pen to Print“.

Alternativen sind die eigentlich als Notizen-Apps gedachten Anwendungen OneNote aus dem Microsoft-Office-Pakete und Evernote.

Hinweis: Natürlich sind die Apps auf eine saubere Vorlage angewiesen. Ist die Handschrift sehr unleserlich, kann es passieren, dass Wörter falsch oder gar nicht erkannt werden. Die genannten Apps bieten eine Funktion, mit der sich Eingaben in solchen Fällen nachträglich bearbeiten lassen.

Auch am Windows-Rechner kann man handgeschriebene Text importieren. Das geht mit „OCR“-Software:

