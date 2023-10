Google gewinnt gegen Sonos: Beliebte Funktion kehrt sofort zurück

Google hat einen langwierigen Rechtsstreit gegen Sonos gewonnen. Für Besitzer von Nest-Lautsprechern und Chromecasts ist das eine gute Nachricht: Google reagiert sofort und bringt eine der zuvor entfernten Funktionen zurück. Einschränkungen für Lautsprechergruppierungen gehören damit der Vergangenheit an.

Patentstreit: Google gewinnt gegen Sonos

Jahrelang haben sich Google und Sonos vor Gericht über mögliche Patentverletzungen gestritten. Vor wenigen Tagen entschied ein Berufungsgericht in den USA, dass Patente von Sonos rund um die Multiroom-Audiotechnologie nicht durchsetzbar sind. Ein früheres Urteil wurde aufgehoben, Google muss nun doch keine 32,5 Millionen US-Dollar zahlen.

Für Besitzer von Google-Cast-Produkten sind das sehr erfreuliche Nachrichten. Google verliert keine Zeit und hat bereits angekündigt, eine der zuvor entfernten Funktionen wieder einzuführen. Betroffen sind unter anderem Chromecast-Geräte und Nest-Lautsprecher mit dem Google Assistant. Sie erhalten die Möglichkeit der Mehrfachgruppierung zurück. Diese hatte Google während des Rechtsstreits mit Sonos entfernt.

Google gibt an, dass diese nützliche Änderung in den nächsten Tagen alle Geräte und die Google-Home-App für Android erreichen wird. Konkret heißt es: „Wir haben kürzlich die Lautsprechergruppen für Nest-Lautsprecher, Displays und Chromecast so geändert, dass bestimmte Geräte in der Google Home-App nur einer Lautsprechergruppe angehören können.“ Zu Fehlermeldungen soll es dann nicht mehr kommen (Quelle: Google Nest Community).

Sonos will das Urteil anfechten

Bemerkenswert ist, dass Google bereits jetzt Maßnahmen ergreift, um die Beschränkungen für Lautsprechergruppen aufzuheben. Sonos hat angekündigt, das Urteil anfechten zu wollen (Quelle: The Verge). Google geht offenbar davon aus, dass die Entscheidung Bestand haben wird.

